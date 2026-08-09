Überrest einer japanischen Rakete im All gestochen scharf fotografiert

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Überrest einer japanischen Rakete im All gestochen scharf fotografiert

HEO, ein im Bereich der Weltraumforschung tätiges Unternehmen, hat mithilfe einer Technologie zur Aufnahme von Objekten außerhalb der Erde eine veraltete Stufe einer im All verbliebenen japanischen Rakete in extrem hoher Auflösung aufgenommen. Die einzigartige Aufnahme entstand aus einer Entfernung von nur 12 Kilometern und erreicht eine Schärfe von etwa 5 Zentimetern pro Pixel. Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde die Aufnahme mit der von HEO entwickelten Non-Earth Imaging-Technologie erstellt. Dieser Ansatz ermöglicht es, Satelliten, Raketentrümmer und andere Objekte im All direkt aus der Umlaufbahn in hoher Qualität zu erfassen.

Überwachung von Weltraumschrott

Experten zufolge hilft das Bild nicht nur dabei, das äußere Erscheinungsbild des Objekts zu beurteilen, sondern auch sein Verhalten im All. Auf den Aufnahmen ist die langgestreckte Rumpfstufe einer zur japanischen Raumfahrt gehörenden H-IIA-Rakete, die in der Umlaufbahn verblieben ist, deutlich zu erkennen.

Nach Angaben von Unternehmensvertretern können sich derart große Objekte häufig in einem gravitationsgradientenstabilisierten Zustand befinden. Da die Erdanziehungskraft auf verschiedene Teile eines Raumfahrzeugs unterschiedlich wirkt, entwickelt sich seine Ausrichtung im All allmählich nach einem bestimmten Muster.

Wissenschaftliche und praktische Bedeutung

Mithilfe der laufenden Beobachtungen konnten die Fachleute überprüfen, wie gut die tatsächliche Bewegung der ausgedienten Raketenstufe mit den berechneten mathematischen Modellen übereinstimmt. Die Aufnahmen ermöglichen es, die Rotation und räumliche Ausrichtung des Objekts zu bewerten und Veränderungen seines Zustands regelmäßig zu verfolgen.

Solche Daten sind für die Überwachung von Weltraumschrott und die Vermeidung potenziell gefährlicher Annäherungen von großer Bedeutung. Je genauer die Betreiber verstehen, wie sich unkontrollierte Objekte in der Umlaufbahn bewegen, desto wirksamer können sie die Risiken für aktive Satelliten prognostizieren.

Dieser Versuch läutet eine Ära ein, in der Weltraumschrott nicht mehr nur als gewöhnlicher Punkt auf dem Radar, sondern als reales Objekt überwacht wird, das direkt untersucht werden kann.

WeltraumschrottH-IIA-RaketeHEONon-Earth ImagingRaumfahrttechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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