Real Madrid erringt in Ungarn einen hart umkämpften Sieg gegen Ferencváros

Der spanische Klub Real Madrid besiegte Ferencváros aus Ungarn am Samstag in einem Freundschaftsspiel mit 2:1. Obwohl die Madrilenen während der Partie deutlich überlegen waren, sorgte das zunehmende Engagement der Gastgeber in der zweiten Halbzeit bis zum Schlusspfiff für Spannung. Goal.com berichtet .

Die Partie begann mit intensiven Angriffen. Arda Güler, der von Beginn an auf dem Platz stand, zielte in der 7. Minute von außerhalb des Strafraums auf das Tor, doch sein Schuss ging am Pfosten vorbei. Vier Minuten später konnte Endrick aus kurzer Distanz nicht treffen. Auch Daniel Arzani sorgte aufseiten der Gastgeber für Gefahr und versuchte in der 4. und 10. Minute, gefährliche Situationen heraufzubeschwören, doch keine dieser Aktionen stellte das Tor von Real Madrid ernsthaft vor Probleme.

Auch Mitte der ersten Halbzeit ließ der Druck der Spanier nicht nach. Brahim Díaz gab in der 14. Minute einen ungenauen Schuss ab, während der Torhüter von Ferencváros in der 37. Minute Endricks wuchtigen Abschluss glänzend parierte. Dennoch fiel noch vor der Pause das erste Tor der Partie.

Ein Tor in der ersten Halbzeit und Wechsel nach der Pause

Laut ixbt.com und internationalen Sportmedien spielte Alexis Ceria in der 41. Minute einen Eckball zu seinem Mitspieler, woraufhin Mario Rivas aus kurzer Distanz per Kopf traf und Real Madrid in Führung brachte. Bis zum Ende der ersten Halbzeit drängten die Ungarn auf den Ausgleich. In der 42. Minute hätte insbesondere Zente Varga treffen können, doch sein Schuss war ungenau.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahmen beide Trainer umfangreiche Änderungen an ihren Aufstellungen vor. Bei Real Madrid kamen Vinicius Junior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen und Carlos Espi ins Spiel. Auch Ferencváros veränderte seine Mannschaft deutlich, um die Dynamik der Partie zu beeinflussen.

Bis in die Schlussminuten erhöhten die Ungarn den Druck und boten den Fans einen echten Kampf. Dennoch verteidigten die erfahrenen Spieler von Real Madrid ihre Führung und machten den Sieg im Freundschaftsspiel perfekt.