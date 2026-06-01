Yulduz Usmanovas Vorschlag an den Präsidenten sorgt für Online-Diskussionen

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Yulduz Usmanovas Vorschlag an den Präsidenten sorgt für Online-Diskussionen

Im Internationalen Kongresszentrum findet eine Zeremonie zur Verleihung staatlicher Auszeichnungen an Vertreter aus Kultur und Kunst im Beisein von Präsident Shavkat Mirziyoyev statt. Während der Veranstaltung teilte auch die Volkskünstlerin Usbekistans, Yulduz Usmanova, ihre Gedanken mit.

In einem Interview mit Darakchi.uz wurde die Sängerin gefragt, welche Vorschläge sie für das Staatsoberhaupt habe. Yulduz Usmanova legte dabei besonderes Augenmerk auf die Förderung der nationalen Musik.

Die Künstlerin betonte, dass das Darbieten von mindestens ein paar Maqom-Stücken auf Hochzeiten, nachdem sich die Gäste gesetzt haben, das Interesse der jungen Generation an der nationalen Kunst steigern könnte.

„Er hat es selbst gesagt: Ob kleine oder große Musikgruppen auf Hochzeiten, wenn nach dem Hinsetzen der Gäste ein paar Maqom-Stücke gesungen würden, bliebe es den Jugendlichen im Ohr. Anfangs mag es sie stören, aber dann gewöhnen sie sich daran. Wenn sie älter werden, erinnern sie sich: ‚Zu unserer Zeit war das so‘“, sagte Yulduz Usmanova.

Yulduz UsmanovaUsbekistanKulturMusikMaqom
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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