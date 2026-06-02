Ungewöhnliche Fehler in berühmten Zeichentrickfilmen, die viele nicht bemerkt haben (Fotos)

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Ungewöhnliche Fehler in berühmten Zeichentrickfilmen, die viele nicht bemerkt haben (Fotos)

Man muss zugeben, dass wir, auch wenn wir erwachsen geworden sind, immer noch gerne Zeichentrickfilme schauen. Erfreulicherweise präsentieren moderne Animatoren regelmäßig neue Projekte. Die meisten von ihnen stehen den Zeichentrickfilmen, die wir in unserer Kindheit geliebt haben, qualitativ in nichts nach. Doch selbst in den scheinbar perfekten Animationswerken gibt es einige übersehene Fehler.

Mascha und der Bär

Ungewöhnliche Fehler in berühmten Zeichentrickfilmen, die viele nicht bemerkt haben (Fotos)

In der Folge „Das erste Treffen“ sind an der geschlossenen Tür, nachdem der Bär Mascha aus dem Haus geworfen hat, schwere Riegel und große Nägel zu sehen. Doch nur wenige Sekunden später, als die Tür nach innen aufgeht, ist ihre Oberfläche völlig glatt.

Drei Katzen

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In der Folge „Musikalischer Gruß“ geht die Katzenfamilie gemeinsam in den Laden. Ihnen gefällt eine Postkarte mit einem Weihnachtsbaum darauf, und Korzhik, der daneben steht, möchte sie kaufen. In den folgenden Einstellungen verschwinden jedoch die Dekorationen am Baum auf unnatürliche Weise und die Hintergrundfarbe ändert sich von Grün zu leuchtendem Gelb.

Iwan Zarewitsch und der graue Wolf

Ungewöhnliche Fehler in berühmten Zeichentrickfilmen, die viele nicht bemerkt haben (Fotos)

In der Szene, in der Wassilissa zu Iwan kommt, ist zwischen den Charakteren eine einflügelige Tür zu sehen. In der nächsten Einstellung, als sie sich umarmen, verwandelt sich diese Tür auf unerklärliche Weise in eine zweiflügelige Tür.

Drei Helden: Auf fernen Ufern

Ungewöhnliche Fehler in berühmten Zeichentrickfilmen, die viele nicht bemerkt haben (Fotos)

Während des Gesprächs zwischen Fürst Wladimir und Julius ist im Hintergrund deutlich ein Strebepfeiler zu sehen. Als Postumba wenige Sekunden später mit einem Karren den Saal betritt, ist die Wand zwischen den Gemälden plötzlich glatt.

Ungewöhnliche Fehler in berühmten Zeichentrickfilmen, die viele nicht bemerkt haben (Fotos)

Darüber hinaus ändern sich auch die Muster am Kragen von Aljoscha Popowitschs Hemd. Die ursprünglich roten Elemente werden später orange. Natürlich hatte der Held in dieser kurzen Zeit keine Gelegenheit, seine Kleidung zu wechseln.

Kikoriki

Ungewöhnliche Fehler in berühmten Zeichentrickfilmen, die viele nicht bemerkt haben (Fotos)

Auch in verschiedenen Folgen der berühmten Zeichentrickserie gibt es auffällige Fehler. Zum Beispiel verschwindet in der Folge „Die Bank“ das Schild „Frisch gestrichen“ sofort, nachdem Krosh sich von der Sitzbank entfernt hat.

Die Fixies: Top Secret

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Wenn die Fixies auf dem Sofa sitzen und fernsehen, kann man bei genauerem Hinsehen auf das Brett hinter Simka feststellen, dass es in der Nahaufnahme plötzlich seinen Zustand ändert. Außerdem erscheint ein leuchtend rosa Element ganz oben auf dem Brett.

Es zeigt sich, dass selbst in berühmten und mit viel Aufwand erstellten modernen Zeichentrickfilmen kleine Fehler vorkommen. Aber genau solche Details regen die Zuschauer dazu an, genauer hinzusehen.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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