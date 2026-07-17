Huawei stellt Rekord auf dem Markt für faltbare Smartphones auf: Pura X-Serie übertrifft Erwartungen

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Huawei stellt Rekord auf dem Markt für faltbare Smartphones auf: Pura X-Serie übertrifft Erwartungen

Der chinesische Technologieriese Huawei hat mit seiner neuen Generation faltbarer Smartphones für echtes Aufsehen auf dem Markt gesorgt. Die Pura X- und Pura X Max-Modelle des Unternehmens haben die ursprünglichen Verkaufsprognosen des Herstellers deutlich übertroffen und festigen die Führungsposition der Marke in diesem Segment. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach neuesten Informationen des Insiders Digital Chat Station wurden bisher 1,54 Millionen Einheiten des Huawei Pura X und etwa 580.000 Einheiten der größeren Version, des Pura X Max, verkauft. Diese Zahlen verschaffen Huawei einen großen Vorteil auf dem Markt für faltbare Geräte, während das iPhone Fold-Projekt von Apple noch nicht offiziell vorgestellt wurde.

Hohes Interesse am Premium-Segment

Analysen zeigen, dass Verbraucher nicht nur an Standardmodellen, sondern auch an den teuersten Versionen der Geräte großes Interesse zeigen. Insbesondere die Sonderedition des Pura X Max, die Collector's Edition, machte einen erheblichen Teil der Gesamtverkäufe aus — fast 198.500 Einheiten. Dies bestätigt, dass Nutzer trotz des hohen Preises bereit sind, für innovatives Design und Exklusivität zu zahlen.

Es ist erwähnenswert, dass sich das Pura X Max im ersten Monat nach Verkaufsstart 343.700 Mal verkaufte und damit den Rekord aller bisherigen faltbaren Smartphones von Huawei brach. Auch auf dem Markt in Usbekistan ist das Interesse an Huawei-Geräten traditionell hoch, und solche innovativen Formfaktoren werden zweifellos die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten auf sich ziehen.

Zukunftspläne und neue Modelle

Angespornt durch den erfolgreichen Start strebt das Huawei-Management eine weitere Entwicklung in diesem Bereich an. Es wurde bekannt gegeben, dass 2025 aktualisierte, weiter verbesserte Versionen der Huawei Pura X- und Pura X Max-Modelle eingeführt werden. Dies unterstreicht die Absicht des Unternehmens, seine Position im Wettbewerb mit Samsung und anderen Konkurrenten weiter zu stärken.

Der Markt für faltbare Smartphones wächst derzeit rasant, und Huawei hebt sich in diesem Rennen durch sein eigenes Betriebssystem und seine Hardware-Lösungen ab. Während die Gerüchte um das iPhone Fold anhalten, hat die chinesische Marke bereits das Vertrauen von Millionen von Nutzern gewonnen.

Laut ixbt.com zeigt der Erfolg der Pura X-Serie, dass die Nachfrage nach neuen Designlösungen in der Smartphone-Industrie steigt. In den kommenden Jahren dürften Geräte mit faltbaren Bildschirmen zu den Hauptkonkurrenten herkömmlicher Monoblock-Smartphones werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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