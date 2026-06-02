Durdona Qurbonova zieht an ihrem Geburtstag mit ihrem Geschenk und Outfit alle Blicke auf sich (Video)

Die Schauspielerin Durdona Qurbonova teilte eine frohe Botschaft auf ihrer Instagram-Seite. Mit dem geposteten Video gab sie bekannt, dass sie ein weiteres Lebensjahr begrüßt hat.

Unter dem Beitrag schrieb die Schauspielerin: „Happy birthday to me. Alhamdulillah“.

Qurbonova feierte ihren Geburtstag auf ungewöhnliche und elegante Weise. Im Video ist zu sehen, wie ihr ein riesiger Blumenstrauß geschenkt wurde, der größer als sie selbst ist und mit wunderschönen, bunten Blumen geschmückt war. Die aufrichtige Freude und Aufregung der Schauspielerin sind in den Aufnahmen deutlich zu spüren.

In den Kommentaren gratulierten ihr Fans zum Geburtstag und drückten ihre herzlichen Wünsche aus. Gleichzeitig äußerten einige Nutzer unterschiedliche Meinungen zu ihrem Outfit und übten auch Kritik.

Zur Information: Durdona Qurbonova wurde am 2. Juni 1998 geboren. Sie ist eines von vier Kindern in der Familie.