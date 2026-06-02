Durdona Qurbonova zieht an ihrem Geburtstag mit ihrem Geschenk und Outfit alle Blicke auf sich (Video)

·27K·Kultur
Durdona Qurbonova zieht an ihrem Geburtstag mit ihrem Geschenk und Outfit alle Blicke auf sich (Video)

Die Schauspielerin Durdona Qurbonova teilte eine frohe Botschaft auf ihrer Instagram-Seite. Mit dem geposteten Video gab sie bekannt, dass sie ein weiteres Lebensjahr begrüßt hat.

Unter dem Beitrag schrieb die Schauspielerin: „Happy birthday to me. Alhamdulillah“.

Qurbonova feierte ihren Geburtstag auf ungewöhnliche und elegante Weise. Im Video ist zu sehen, wie ihr ein riesiger Blumenstrauß geschenkt wurde, der größer als sie selbst ist und mit wunderschönen, bunten Blumen geschmückt war. Die aufrichtige Freude und Aufregung der Schauspielerin sind in den Aufnahmen deutlich zu spüren.

Durdona Qurbonova zieht an ihrem Geburtstag mit ihrem Geschenk und Outfit alle Blicke auf sich (Video)

Durdona Qurbonova zieht an ihrem Geburtstag mit ihrem Geschenk und Outfit alle Blicke auf sich (Video)

In den Kommentaren gratulierten ihr Fans zum Geburtstag und drückten ihre herzlichen Wünsche aus. Gleichzeitig äußerten einige Nutzer unterschiedliche Meinungen zu ihrem Outfit und übten auch Kritik.

Zur Information: Durdona Qurbonova wurde am 2. Juni 1998 geboren. Sie ist eines von vier Kindern in der Familie.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Zukhra Soliyeva: Ich bitte meinen Lieblingskünstler selbst um TicketsHeute, 05:33„Zumrad und Qimmat“ in einer Bühnenadaption präsentiertHeute, 22:03Guli Asalxo‘jayeva wird zum dritten Mal GroßmutterHeute, 21:32Zarina Yuldosheva und Durdona Qurbanova: Die wahre Beziehung hinter den KulissenHeute, 21:12Schauspielerin Zarina Yuldosheva steht an ihrem Geburtstag mit ihrem einzigartigen Look im Mittelpunkt!Heute, 20:17Shahzod Sultonov überrascht Fans mit romantischem „Marry Me“-AntragHeute, 20:08
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Kultur nachrichten

Yulduz Usmonova verrät offen, was für eine alte Frau sie mit 80 sein wird
Ozoda Nursaidova explodiert mit „To‘ylar muborak“ – das Musikvideo wird in kurzer Zeit populär (Video)
Bräutigam steckt Kaniza Geld zu: Video sorgt für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Shahzoda überrascht Fans mit einem Auftritt auf dem Laufsteg mit ihrer Schwiegertochter
Unerwartete Situation beim Ummon-Konzert in Fergana
Wie viel verdient Fotima Nazarova, bekannt durch ihre Rolle als „Sohiba“, auf Instagram?
Wortkünstler Avaz Oxun zieht bei Ozoda Nursaidovas Konzert mit Gesang die Aufmerksamkeit der Fans auf sich
Rano Shodieva zeigte die Unterwasserwelt in China