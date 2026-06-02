Dialog zwischen Yulduz Usmonova und dem Präsidenten geht in sozialen Medien viral (Video)

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Dialog zwischen Yulduz Usmonova und dem Präsidenten geht in sozialen Medien viral (Video)

Der Dialog zwischen Yulduz Usmonova und dem usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev während einer Preisverleihung für Künstler wird in den sozialen Medien breit diskutiert.

Usmonova bedankte sich bei ihrer Rede für die Aufmerksamkeit des Staates, sprach aber auch einige Probleme an. Sie betonte, dass sich einige Künstler, die jedes Jahr Titel erhalten, später von ihrer kreativen Arbeit entfernen.

„Diese Titel sollten Künstler ermutigen, motivieren und dazu anspornen, dem Volk zu dienen. Wenn man vom Brot der Kunst gelebt hat, muss man arbeiten. Der Staat hat nie an Mitteln für die Kunst gespart, und nun müssen wir angemessen darauf reagieren“, sagte die Sängerin.

Sie betonte zudem die Notwendigkeit, die Traditionen zwischen Meistern und Schülern zu stärken und dass Künstler im Einklang mit der Gesellschaft und dem Staat arbeiten sollten.

Präsident Mirziyoyev seinerseits würdigte die aufrichtigen und mutigen Gedanken von Yulduz Usmonova.

„Yulduz Usmonova hat viele wichtige Fragen aufgeworfen. Ihr Fleiß, ihr Selbstvertrauen und ihr Ansehen in der Bevölkerung verdienen besondere Aufmerksamkeit. Wenn alle Künstler so arbeiten würden wie Sie, gäbe es Konzerte, Filme und Ergebnisse“, sagte das Staatsoberhaupt.

Zum Abschluss des Treffens wünschte der Präsident den Künstlern viel Erfolg und betonte erneut, dass ihre Arbeit für die Entwicklung des Landes wichtig sei.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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