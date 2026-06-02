Rayhon begeistert mit ihrem neuen Hit-Song „No Stress“!

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Rayhon begeistert mit ihrem neuen Hit-Song „No Stress“!

Die berühmte usbekische Sängerin Rayhon Ganiyeva hat eine neue musikalische Neuigkeit für ihre Fans angekündigt. Die Künstlerin gab bekannt, dass sie in den kommenden Tagen ihren neuen Song „No Stress“ veröffentlichen wird.

Die Sängerin teilte diese Nachricht über ihre Social-Media-Seite und forderte ihre Fans auf, sich auf die Premiere vorzubereiten. Laut Rayhon wird der neue Song am 5. Juni offiziell für die Zuhörer veröffentlicht.

„Am 5. Juni erscheint mein neuer Song ‚No Stress‘! Wenn ihr ihn als Erste hören wollt, geht in meine Story, klickt auf den Link zum Pre-Save und drückt auf das Herz. So werdet ihr zu den Ersten gehören, die den Song hören, sobald er veröffentlicht wird. Eure Unterstützung bedeutet mir sehr viel!“, schrieb die Sängerin.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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