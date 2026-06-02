Lola zeigt sich wieder in den sozialen Medien: Speziell für alle, die sie vermisst haben

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Lola zeigt sich wieder in den sozialen Medien: Speziell für alle, die sie vermisst haben

Die Sängerin Lola, die seit einiger Zeit kaum Informationen über ihre kreativen Aktivitäten preisgegeben hat, ist wieder in den sozialen Netzwerken aufgetaucht. Die Videos, die in den sozialen Medien kursieren, stoßen bei den Fans auf großes Interesse.

In den Videos, die mit Kommentaren wie „Für alle, die Lola vermisst haben“ geteilt werden, ist die Sängerin bei der Teilnahme an Veranstaltungen zu sehen. Viele Fans haben diese Videos herzlich aufgenommen und schreiben, dass sie ihre Lieblingskünstlerin wieder auf der Bühne sehen möchten.

Auch die Schauspielerin Asal Shodieva hat auf ihrer Social-Media-Seite Videos mit Lola geteilt. Darin bewertete sie das Aussehen und die Stimmung der Sängerin mit herzlichen Worten.

Lola zeigt sich wieder in den sozialen Medien: Speziell für alle, die sie vermisst haben

Die Fans sind der Meinung, dass Lola wie immer ihre Eleganz, Fröhlichkeit und ihr schönes Aussehen bewahrt hat. Es gibt jedoch noch keine offiziellen Informationen über eine Rückkehr der Sängerin ins Musikgeschäft oder über neue Projekte.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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