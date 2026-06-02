Umidaxon veröffentlicht neues Musikvideo „Hamma jim bo‘lsin“

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Umidaxon veröffentlicht neues Musikvideo „Hamma jim bo‘lsin“

Die Sängerin Umidaxon präsentierte ihren Fans am 1. Juni ihr neuestes Musikprojekt. Die Künstlerin gab offiziell die Premiere ihres neuen Liedes mit dem Titel „Hamma jim bo‘lsin“ sowie das dazugehörige Musikvideo bekannt.

Dieses Lied lädt die Zuhörer dazu ein, sich für einen Moment vom täglichen Trubel zu entfernen und inneren Frieden sowie Stille zu spüren. Es beschreibt den Wunsch, alle Stimmen hinter sich zu lassen und nur auf den Klang des eigenen Herzens zu hören. Das Werk wird als eine musikalische Schöpfung präsentiert, die zur Selbstfindung in der Einsamkeit anregt und spirituelle Ruhe schenkt.

Text und Musik des Liedes wurden von dem Schöpfer Ibrohim Nurmatov verfasst, der dem Werk tiefe Bedeutung und einen emotionalen Klang verlieh.

Umidaxon teilte auf ihren Social-Media-Seiten mit, dass das Musikvideo auf YouTube zum Ansehen bereitsteht. Die Premiere stieß in kurzer Zeit auf großes Interesse und konnte bereits zahlreiche Aufrufe verzeichnen.

In den sozialen Medien äußern sich die Zuhörer positiv über den neuen Song und das Video. Viele loben die Aufrichtigkeit der Darbietung, die Melodiosität des Liedes sowie die hohe Qualität des Musikvideos und bewerten das kreative Team positiv.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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