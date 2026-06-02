Manzura spricht über ihre Liebe: War der Altersunterschied ein Hindernis für das Glück?

Said Khodjayev sagt, er sei 1998 in Schymkent, Kasachstan, geboren und dort aufgewachsen. Er lernte Manzura zum ersten Mal kennen, als die Sängerin Kasachstan besuchte.

— Ich habe Manzura empfangen und sie zu den Orten begleitet, die sie besuchen musste. Eines Tages, als wir im Auto unterwegs waren, schlug meine Mutter vor, dass wir heiraten sollten. Das hat uns beide überrascht, da dieser Gedanke uns nie in den Sinn gekommen war. Später fuhr ich nach Taschkent, um die Zustimmung von Manzuras Schwester einzuholen. Wir sprachen miteinander, mir wurden einige Fragen gestellt, und am Ende segneten sie uns und wünschten uns Glück, — sagt Said Khodjayev.

Er betont, dass er schon vor dem näheren Kennenlernen wusste, dass es eine solche Künstlerin in ihrer Verwandtschaft gibt.

— Ich bin mit Manzuras Liedern aufgewachsen. Mit 10 Jahren schlief ich ein, während ich ihre Lieder hörte. Ich verheimliche nicht, dass zwischen uns ein Altersunterschied von 20 Jahren liegt, und ich schäme mich nie dafür. Ich bin stolz darauf, eine solche Ehefrau zu haben. Viele Künstler sind arrogant, aber diese Eigenschaft habe ich bei Manzura nicht bemerkt, — sagt er.

Laut Manzura war der größte Wunsch ihrer Mutter, sie verheiratet zu sehen und zu erleben, dass sie Kinder bekommt.

— Mein Mann und ich stammen aus derselben Abstammung — der Ishan-Dynastie. Mein Vater stammte aus Schymkent. Wenn er heute mein Glück sehen könnte, würde er sich sehr freuen, dass seine Tochter in ihrer Heimat geheiratet hat. Ich bin in jenen Bergen aufgewachsen. Interessanterweise ist mein Mann 20 Jahre später in denselben Bergen aufgewachsen, nur unter anderen Verwandten.

Sie erinnerte sich an Kindheitserinnerungen und sagte, dass sie die Geschwister ihres Mannes gut kenne.

— Ich habe sie gesehen; ich habe sie sogar auf dem Arm getragen, als sie Kinder waren. Zu jener Zeit war Said-aka noch nicht einmal geboren, — sagt die Sängerin.

«Ich achte nicht auf kritische Kommentare»

Als Reaktion auf Diskussionen in sozialen Netzwerken betonte Said Khodjayev, dass verschiedene Meinungen seinen Geisteszustand nicht beeinflussen.

— Nachdem die Nachrichten über uns herauskamen, habe ich überhaupt nicht darauf geachtet, was die Leute sagen. Es liegt nicht in meiner Natur, mich wegen Kleinigkeiten aufzuregen oder Sorgen zu machen. Für mich ist Zeit das wertvollste Gut. Ich möchte sie nicht mit solchen Dingen verschwenden. Ich habe wichtigere Ziele in meinem Leben, — sagt er.

«Alle haben die Altersfrage natürlich aufgenommen»

Manzuras Meinung nach möchte eine Frau in ihrem Ehemann geistige Stärke und Entschlossenheit sehen.

— Egal wie stark eine Frau ist, sie wünscht sich jemanden, der noch willensstärker ist als sie selbst. Wenn eine Person schwach ist, hat ihre Meinung vielleicht kein Gewicht. Genau diese Stärke habe ich bei Said-aka gesehen. Ein Mann sollte nicht materiell, sondern durch seinen Charakter und sein Wesen um einige Stufen überlegen sein.

Die Sängerin verheimlichte auch nicht, dass sie anfangs wegen des Altersunterschieds gezögert hatte.

— Mein Mann ist viel jünger als ich. Deshalb dachte ich, ein jüngeres Mädchen wäre besser für ihn geeignet. Das habe ich ihm selbst gesagt. Aber sowohl mein Mann als auch meine Schwiegermutter sagten, dass sie diese Situation psychologisch gesehen als völlig natürlich empfinden, — sagt Manzura.

Zur Information: Die Sängerin Manzura wurde am 21. Februar dieses Jahres 48 Jahre alt.

«Wir träumen davon, dass unsere Kinder im Haus herumlaufen»

Das Paar sagt, dass für sie die glücklichsten Momente die sind, in denen sie zusammen beim Tee sitzen und sich unterhalten.

— In solchen Momenten wünschen wir uns, dass unsere Kinder spielen und ihre fröhlichen Stimmen im Haus erklingen. Manzura macht sehr leckeres Gampan. Sie kann auch andere Gerichte gut zubereiten. Sie lässt keine Angelegenheit in einen Konflikt eskalieren; sie kennt ihren Platz genau. Bis heute gab es keine 'Ich bin älter, du bist jünger'-Streitigkeiten, und die wird es auch nie geben, — sagt Said Khodjayev.

«Sie wird keine Duette mehr mit männlichen Sängern singen»

Während des Interviews ging Said Khodjayev auch auf Manzuras kreative Tätigkeit ein.

— Jetzt wird Manzura keine Duette mehr mit männlichen Sängern aufführen. Ich kommuniziere meistens mit Leuten, die kunstbezogene Angelegenheiten besprechen müssen. Ich versuche, den direkten Kontakt zu Männern zu begrenzen, — sagte er.

«Warum gab es keine Hochzeitsfeier?»

Manzura erklärte auch den Grund, warum keine große Hochzeit gefeiert wurde.

— Wir hatten keine Hochzeitsfeier. Mein Mann war für eine Hochzeit, aber ich nicht. Man kann ein Brautkleid jederzeit tragen. Für mich ist das größte Glück nicht das Kleid, sondern ein friedliches und harmonisches Leben mit meinem Mann, — sagte die Sängerin.