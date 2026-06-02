Was sagte Ozodbek Nazarbekov über den usbekischen Fußball?

Während eines kurzen Interviews, das der bekannte Moderator und Blogger Otabek Mahkamov führte, wurde dem Kulturminister Ozodbek Nazarbekov eine interessante Frage zum usbekischen Fußball gestellt.

— Usbekischer Fußball ist... also, beschreiben Sie ihn mit einem Wort oder einer Phrase, — sagte Otabek Mahkamov.

Ozodbek Nazarbekov gab eine kurze und prägnante Antwort auf diese Frage:

— Usbekischer Fußball ist die Zukunft.

Während des Gesprächs gab Otabek Mahkamov auch bekannt, dass er derzeit an einem Dokumentarfilm über den usbekischen Fußball arbeitet.

— Wir bereiten derzeit einen Dokumentarfilm über den usbekischen Fußball vor. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Film gefallen wird, — sagte er.

Danach äußerte sich Ozodbek Nazarbekov auch herzlich über die Arbeit von Otabek Mahkamov.

— Der Beitrag dieses Menschen für Usbekistan ist groß. Ich respektiere ihn als Blogger-Freund, der Informationen, die für unser Land und unser Volk wichtig sind, auf hohem Niveau präsentiert. Ich verfolge Otabeks Videos ebenfalls mit Interesse. Wenn Sie meine Hilfe bei einem Ihrer Projekte benötigen, bin ich definitiv bereit zu unterstützen, — sagte der Minister.

Als Antwort darauf zeigte sich Otabek Mahkamov ebenfalls aufrichtig.

— Sie haben mir bereits sehr geholfen. Insbesondere meine Teilnahme am Musikvideo zu Ihrem Lied „Sarson“ war eine große Hilfe für mich. Ich sehe die Vorteile davon sogar heute noch, — sagte er.

Am Ende des Gesprächs äußerte Ozodbek Nazarbekov auch seine Meinung zu diesem Musikvideo.

— Natürlich war dies für mich die beste Rolle, die Sie je gespielt haben. Ich halte sie sogar für die erfolgreichste unter Ihren anderen Rollen, — sagte er.