Der 26-jährige Blogger Curry Barker ist zu einer der größten Entdeckungen Hollywoods geworden. Sein Low-Budget-Horrorfilm „Obsession“ feierte einen unerwartet riesigen Erfolg und spielte weltweit über 100 Millionen Dollar ein. Der 26-jährige Blogger Curry Barker ist zu einer der größten Entdeckungen Hollywoods geworden. Sein Low-Budget-Horrorfilm „Obsession“ feierte einen unerwartet riesigen Erfolg und spielte weltweit über 100 Millionen Dollar ein.

Laut Box Office Mojo kostete die Produktion des Films etwa 1 Million Dollar. Bemerkenswert ist, dass die Dreharbeiten in nur 20 Tagen abgeschlossen wurden. Dennoch entwickelte sich das Projekt zu einem der profitabelsten und meistdiskutierten Filme des Jahres.

Die Weltpremiere des Films fand auf dem Toronto International Film Festival statt. Nach der Premiere sicherte sich Focus Features die Vertriebsrechte. Später schloss sich das renommierte Studio Blumhouse dem Veröffentlichungsprozess an und trug dazu bei, dass der Film ein breites Publikum erreichte.

„Obsession“ handelt von einem jungen Mann namens Bear, der schon lange in die schöne Nikki verliebt ist und davon träumt, ihr Herz zu gewinnen. Eines Tages findet Bear in einem Esoterikladen einen mysteriösen Zauberstab und wünscht sich, dass Nikki ihn mehr liebt als jeden anderen.

Der Wunsch geht in Erfüllung, doch die Ereignisse nehmen eine unerwartete und schreckliche Wendung. Sein Traum von der Liebe führt zu dunklen und gefährlichen Konsequenzen.

Filmkritiker betonen, dass die originelle Idee, die spannende Handlung und der einzigartige Ansatz des jungen Regisseurs maßgeblich zum Erfolg des Films beigetragen haben. Nach diesem Ergebnis zählt Curry Barker nun zu den gefragtesten Nachwuchsregisseuren Hollywoods.