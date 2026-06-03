Manzura verrät, warum sie spät geheiratet hat

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Manzura verrät, warum sie spät geheiratet hat

Die Sängerin Manzura sprach über die Faktoren, die zu ihrer späten Heirat führten. Sie betonte, dass sie das Thema Ehe ihr ganzes Leben lang ernst genommen habe und keine übereilten Entscheidungen treffen wollte.

Laut Manzura haben bestimmte Lebensumstände, persönliche Ansichten und das Schicksal selbst ihre Entscheidung beeinflusst, erst später zu heiraten.

Die Sängerin bemerkte zudem, dass sie sich heute als glücklichen Menschen betrachtet, der eine Ehe führt, die auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen basiert.

Die Äußerungen der Künstlerin stießen bei Nutzern sozialer Medien und Fans auf großes Interesse.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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