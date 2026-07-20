Der Londoner Verein Arsenal bereitet sich darauf vor, bedeutende Transferoperationen durchzuführen, um seine Angriffsreihe zu verstärken. Laut Informationen des ehemaligen Stürmers Jeremie Aliadiere ist es kein Geheimnis mehr, dass der brasilianische Stürmer Gabriel Jesus den Verein im Sommertransferfenster verlassen wird. Dieser Abgang soll zusätzliche Mittel in die Vereinskasse spülen und Platz für neue Stars schaffen. Dies berichtet Goal.com .

Derzeit liegt der Fokus der Gunners auf dem Stürmer von Atletico Madrid, Julian Alvarez. Der argentinische Weltmeister hat signalisiert, dass er nach zwei Spielzeiten in der spanischen Hauptstadt bereit für neue Herausforderungen ist. Für Arsenal ist dieser Transfer von strategischer Bedeutung, da das Team seit langem einen erstklassigen Mittelstürmer benötigt, der konstant Tore erzielt.

Wettbewerb auf dem Transfermarkt und finanzielle Hürden

Nicht nur der Londoner Club, sondern auch der FC Barcelona zeigt Interesse an Julian Alvarez. Die Führung von Barcelona sieht den Argentinier als würdigen Nachfolger für den alternden Robert Lewandowski. Wie Goal.com jedoch schreibt, könnte die schwierige finanzielle Lage der Katalanen diesen Deal verhindern. Der Verein, der sich von Lionel Messi verabschieden musste, ist derzeit nicht in der Lage, große Transfers zu tätigen.

Arsenal hingegen ist finanziell deutlich stabiler aufgestellt und in der Lage, die für Alvarez geforderte Summe zu zahlen. Julian Alvarez ist kein Unbekannter in der englischen Premier League – er erzielte in zwei Spielzeiten bei Manchester City 36 Tore und trug maßgeblich zum Triple-Gewinn des Teams bei. Seine Erfahrung und seine Anpassung an die Liga sind entscheidende Faktoren für das System von Mikel Arteta.

Rekordpreis und die Zukunft des Teams

Atletico Madrid ist nicht bereit, einen seiner wertvollsten Spieler leichtfertig abzugeben. Berichten zufolge fordert der spanische Verein 150 Millionen Euro (ca. 127 Millionen Pfund) für den Stürmer. Sollte dieser Deal zustande kommen, könnte er zum Rekordtransfer in der Geschichte des britischen Fußballs werden. Die Arsenal-Führung muss eine endgültige Entscheidung darüber treffen, ob sie ein solches Risiko für einen einzelnen Spieler eingehen will.

Obwohl Arsenal derzeit mit Spielern wie dem Schweden Viktor Gyokeres und dem Deutschen Kai Havertz im Angriff besetzt ist, zwingen die Verletzungsanfälligkeit und die nachlassende Effizienz von Gabriel Jesus die Vereinsführung dazu, nach neuen Lösungen zu suchen. Jeremie Aliadiere betonte, dass der Verein das durch den Verkauf von Jesus eingenommene Geld gezielt in einen "Top-Spieler" wie Julian Alvarez investieren wolle.

Auch für Fußballfans in Usbekistan ist dieser Transfer interessant, da jede Bewegung von Arsenal direkten Einfluss auf das Titelrennen in der englischen Premier League hat. Ein Wechsel von Julian Alvarez nach London würde das Offensivpotenzial des Teams zweifellos auf ein neues Niveau heben und die Rivalität mit Manchester City weiter verschärfen.