Arsenal mit überraschendem Vorstoß auf dem Transfermarkt: 120 Millionen Euro für Yan Diomande

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Arsenal mit überraschendem Vorstoß auf dem Transfermarkt: 120 Millionen Euro für Yan Diomande

Der Londoner Klub Arsenal sah sich gezwungen, seine Strategie im Sommertransferfenster drastisch zu ändern. Nachdem die „Gunners“ im Rennen um Morgan Rogers, der lange als Hauptziel galt, gegen den FC Chelsea den Kürzeren zogen, haben sie ihren Fokus auf den Star von RB Leipzig, Yan Diomande, gerichtet. Dieser Transfer dürfte nicht nur den Wettbewerb zwischen den Londoner Klubs, sondern auch das Preisgefüge im europäischen Fußball verändern. Dies berichtet Goal.com .

Das Team von Mikel Arteta stand kurz vor der Verpflichtung von Aston-Villa-Stürmer Morgan Rogers, doch Chelsea sicherte sich den Spieler überraschend für eine Rekordsumme von 117 Millionen Pfund. Nach diesem Rückschlag begann die Führung von Arsenal, neue Namen zur Verstärkung der Offensive zu prüfen. Laut dem bekannten Insider Fabrizio Romano hat der Londoner Klub bereits Kontakt zu den Beratern von Yan Diomande aufgenommen.

Yan Diomande gilt derzeit als eines der größten Talente Europas. Der 19-jährige Flügelspieler und ivorische Nationalspieler hat mit seinen starken Leistungen in der Bundesliga das Interesse vieler Topklubs geweckt. RB Leipzig ist jedoch nicht bereit, sein wertvollstes Asset günstig ziehen zu lassen. Der deutsche Klub fordert mindestens 120 Millionen Euro (ca. 102 Millionen Pfund) für den Spieler.

Starke Konkurrenz: Auch Liverpool und PSG sind im Rennen

Für Arsenal wird dieser Transfer kein leichtes Unterfangen. Der Grund: Teams wie der FC Liverpool und Paris Saint-Germain (PSG) sind im Kampf um Diomande bereits deutlich weiter. Insbesondere der französische Hauptstadtklub soll sich bereits mit dem Spieler über persönliche Konditionen einig sein. Liverpool sieht in Diomande einen würdigen Nachfolger für seine alternde Angriffsreihe.

Fabrizio Romano kommentierte die Situation auf seinem YouTube-Kanal: „Arsenal hat in den letzten Tagen Kontakt zu Diomandes Beratern aufgenommen, um die Möglichkeiten eines Deals auszuloten. Der Verlust von Morgan Rogers war ein schwerer Schlag, da er das Ziel Nummer eins war. Jetzt müssen sie aufgrund der Marktlage schnelle Entscheidungen treffen.“

Diese Transferkette ist auch für Fußballfans in Usbekistan von großem Interesse. Die Bereitschaft von Klubs wie Arsenal, derart hohe Summen zu investieren, deutet darauf hin, dass der Wettbewerb in der englischen Premier League in der kommenden Saison noch intensiver werden wird. Sollte Diomande nach London wechseln, könnte er zu einem der teuersten Transfers in der Vereinsgeschichte werden.

Derzeit hat PSG die Nase vorn, doch ein Eingreifen von Arsenal könnte die Entwicklung schnell verändern. Mikel Arteta möchte mit dem jungen, schnellen Flügelspieler das Offensivpotenzial seines Teams auf ein neues Level heben. Wie dieses „Dreiecks-Duell“ bis zum Ende des Transferfensters ausgeht, wird die gesamte Fußballwelt mit Spannung verfolgen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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