Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abduqodir Husanov, rückte bei der Weltmeisterschaft 2026 nicht nur durch sein souveränes Spiel, sondern auch durch seine enorme Schnelligkeit in den Mittelpunkt.

Laut den offiziellen Statistiken der FIFA erreichte der usbekische Fußballer während des Turniers eine Geschwindigkeit von 36,46 km/h und belegte damit den 6. Platz in der Liste der schnellsten Spieler der Weltmeisterschaft.

Husanov reiht sich in die Riege der Weltstars ein

Die höchste Geschwindigkeit bei der WM 2026 erreichte der Stürmer der französischen Nationalmannschaft Kylian Mbappémit einem Wert von 37,61 km/h.

Den zweiten Platz belegte der Schwede Anthony Elanga mit 37,16 km/h. Der niederländische Verteidiger Micky van de Ven komplettierte die Top 3 mit einem Wert von 36,77 km/h.

Abduqodir Husanov landete direkt hinter Erling Haaland. Der usbekische Vertreter ließ dabei bekannte Spieler wie Bradley Barcola, Djed Spence, Theo Hernández und Nélson Semedo hinter sich.

Die 10 schnellsten Spieler der WM 2026

Kylian Mbappé — 37,61 km/h Anthony Elanga — 37,16 km/h Micky van de Ven — 36,77 km/h Jordan Bos — 36,67 km/h Erling Haaland — 36,52 km/h Abduqodir Husanov — 36,46 km/h Bradley Barcola — 36,32 km/h Djed Spence — 36,22 km/h Theo Hernández — 36,17 km/h Nélson Semedo — 35,9 km/h

Warum ist Husanovs Ergebnis so bedeutend?

Für Innenverteidiger ist eine hohe Geschwindigkeit ein großer Vorteil. Sie ermöglicht es dem Spieler, schnelle gegnerische Angriffe zu unterbinden, Räume zu schließen und nach Ballverlusten zügig in die Defensive zurückzukehren.

Husanovs Wert von 36,46 km/h machte ihn zu einem der schnellsten Verteidiger des Turniers. Dass die Liste vor allem von Flügelstürmern und Angreifern dominiert wird, unterstreicht die beeindruckende Leistung des Usbeken.

Eine weitere Anerkennung für den usbekischen Fußball

Bei der ersten WM-Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft ist Husanovs hohe Platzierung im FIFA-Ranking ein bedeutender Erfolg für den Fußball des Landes.

Mit seinem Einzug in die Top 10 der schnellsten Spieler der Weltmeisterschaft hat er bewiesen, dass usbekische Fußballer auch auf höchstem Niveau physisch und individuell absolut konkurrenzfähig sind.

Die WM 2026 ist beendet, aber Abduqodir Husanovs Ergebnis von 36,46 km/h bleibt eine der herausragendsten statistischen Leistungen des usbekischen Fußballs bei diesem Turnier.