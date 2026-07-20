Unruhen in Buenos Aires nach Niederlage Argentiniens ausgebrochen

Nach der Niederlage der argentinischen Nationalmannschaft gegen Spanien im WM-Finale kam es im Zentrum von Buenos Aires zu Unruhen. Dies berichtete die Zeitung La Nación.

Berichten zufolge begannen einige Fans während einer Massenversammlung am Obelisken-Platz in der Hauptstadt, Glasflaschen und Steine auf Polizeibeamte zu werfen. Aufgrund der Eskalation der Lage musste die Polizei eingreifen.

Um die Unruhen zu beenden, setzte die Polizei Tränengas und Wasserwerfer ein. Bei den Zusammenstößen wurden mindestens drei Personen verletzt und 15 Personen festgenommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Strafverfolgungsbehörden die Lage in kurzer Zeit unter Kontrolle brachten. Derzeit laufen Ermittlungen zu den Vorfällen.