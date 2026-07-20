Angesichts des zunehmenden technologischen Wettbewerbs zwischen den USA und China hat Apple einen unerwarteten Schritt bei der Entwicklung seines Apple Intelligence-Systems unternommen. Es wurde bekannt, dass das Unternehmen ein Ingenieurteam der Alibaba Group eingestellt hat, das das bekannte Qwen KI-Modell entwickelt hat. Dieser Schritt wird als strategische Maßnahme gewertet, um die Position von Apple-Geräten auf dem chinesischen Markt zu stärken. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut dem bekannten Analysten Robert Scoble hat Apple Spezialisten angeworben, die an der Vorbereitung der Open-Source-Version des Qwen-Modells gearbeitet haben. Obwohl diese Information noch nicht offiziell bestätigt wurde, passt sie perfekt zu Apples jüngsten Plänen, die Zusammenarbeit mit chinesischen Tech-Giganten auszubauen. Zuvor hatte Apple eine Vereinbarung zur Integration von Alibaba-Modellen getroffen, um seine KI-Funktionen in China zu lokalisieren.

Spezielle Lösungen für den chinesischen Markt

Die Integration von Qwen-Modellen in das Apple Intelligence-System ermöglicht es chinesischen Nutzern, Texte und Bilder zu erstellen sowie komplexe Anfragen zu verarbeiten. Dieser Prozess funktioniert ähnlich wie die Partnerschaft mit ChatGPT für den globalen Markt. Das bedeutet, dass Nutzer die Funktionen von Alibaba direkt im System nutzen können, ohne zu separaten Apps wechseln zu müssen.

Gleichzeitig wurde der aktualisierte Sprachassistent Siri deutlich intelligenter. Er kann nun den Kontext auf dem Bildschirm des Nutzers verstehen und Aktionen unter Berücksichtigung persönlicher Daten ausführen. Siri kann beispielsweise ein Bild auf dem Bildschirm analysieren und basierend auf den darin enthaltenen Informationen Termine in den Kalender eintragen oder eine Nachricht an eine bestimmte Person senden.

Laut ixbt.com vertieft Apple die Beziehungen zu China nicht nur bei der Software, sondern auch bei Hardware-Komponenten. Das Unternehmen prüft die Möglichkeit, DRAM-Speicherchips vom lokalen Unternehmen CXMT und NAND-Speichermodule von YMTC für in China verkaufte Geräte zu beziehen. Dies geschieht trotz der von den USA gegen bestimmte chinesische Hersteller verhängten Beschränkungen.

Politische Risiken und strategisches Gleichgewicht

Eine solche Zusammenarbeit könnte für Apple gewisse politische Risiken bergen. Daher steht das Management des Unternehmens in ständigem Dialog mit US-Behörden und arbeitet daran, potenzielle Probleme beim Einkauf von Komponenten aus China zu minimieren. Für Apple bleibt China sowohl ein bedeutendes Produktionszentrum als auch einer der wichtigsten Absatzmärkte.

Für Nutzer in Usbekistan sind diese Nachrichten wichtig, um zu beobachten, wie sich die regionalen Merkmale von Apple-Produkten verändern werden. Wenn Apple Intelligence beginnt, international verschiedene Sprachen und lokale Modelle zu unterstützen, könnte dies den Weg für maßgeschneiderte KI-Lösungen für andere Regionen, einschließlich Zentralasien, ebnen.