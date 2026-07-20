Die legendäre Marke Lumia, die eine einzigartige Ära auf dem Smartphone-Markt prägte, könnte wieder in den Handel kommen. HMD Global, das die Rechte zur Herstellung von Nokia-Telefonen besitzt, zeigt ernsthaftes Interesse am Erwerb der Marke und der dazugehörigen Patente von der Microsoft Corporation. Sollte der Deal zustande kommen, könnten wir ein Rebranding einer der bekanntesten Marken auf dem Mobilfunkmarkt erleben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut einem renommierten Insider, der unter dem Pseudonym SmashX_60 bekannt ist, bereitet HMD ein offizielles Angebot an Microsoft zum Kauf der Marke Lumia vor. Es ist erwähnenswert, dass die rechtlichen Fragen rund um diese Marke seit 2018 offen geblieben sind. Damals führten die Parteien bereits Gespräche, konnten sich jedoch nicht auf ein endgültiges Ergebnis einigen. Nun hat HMD beschlossen, diese Idee wieder aufzugreifen.

Nostalgie und neue Strategie

Die Wiederbelebung der Marke Lumia passt perfekt zur Strategie von HMD in jüngster Zeit. Das Unternehmen nutzt sein historisches Erbe, um alte und beliebte Produktlinien auf Basis moderner Anforderungen wiederzubeleben. So wurde beispielsweise kürzlich die Rückkehr der Asha-Serie angekündigt. Während Asha jedoch derzeit das Segment für einfache Geräte für digitales Detox und Kinder besetzt, wird für Lumia ein deutlich höherer technologischer Status erwartet.

Zu ihrer Zeit waren Lumia-Smartphones für ihr helles Design, das Polycarbonat-Gehäuse und vor allem für ihre hochwertigen Kameras auf Basis der PureView-Technologie bekannt. Für viele Technikbegeisterte bleibt diese Marke ein Symbol für Qualität und Innovation. HMD zielt darauf ab, genau dieses treue Publikum anzusprechen.

Bisher gibt es keine genauen Informationen über die geschätzte Summe oder die Bedingungen des Deals. Laut der Publikation ixbt.com nutzt Microsoft die Marke seit einigen Jahren nicht mehr, was die Chancen für HMD auf eine Einigung erhöht. Sollten die Verhandlungen erfolgreich sein, ist es so gut wie sicher, dass die neue Generation der Lumia-Smartphones mit dem Betriebssystem Android laufen wird, da die Windows Phone-Plattform bereits Geschichte ist.

Auch auf dem Markt in Usbekistan waren Lumia-Smartphones einst sehr beliebt. Insbesondere die Modelle Nokia Lumia 520, 920 und 1020 gewannen die Herzen der Nutzer durch ihre Erschwinglichkeit und ihre Kamerafähigkeiten. Die Rückkehr der Marke wird auf dem lokalen Markt zweifellos mit Interesse erwartet, da die Kombination aus Retro-Design und modernen Funktionen eine Neuheit für Käufer sein könnte, die der Gleichförmigkeit auf dem aktuellen Smartphone-Markt überdrüssig sind.

Zur Information: Der Insider SmashX_60, der diese Nachricht verbreitet hat, hat in den letzten Jahren mehrfach präzise und zuverlässige Informationen über Produkte von HMD Global geliefert. Es gibt also genügend Gründe, in den kommenden Monaten mit der Ankündigung neuer Geräte unter der Marke Lumia zu rechnen.