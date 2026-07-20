Gewöhnliches Medikament färbte den Körper einer Frau blau

·51·Welt
Gewöhnliches Medikament färbte den Körper einer Frau blau

Bei einer 68-jährigen Frau trat nach der Einnahme eines weit verbreiteten Antibiotikums eine sehr seltene Nebenwirkung auf. New England Journal of Medicine Laut einem im Journal veröffentlichten Bericht traten zwei Wochen nach Beginn der Medikamenteneinnahme blaugraue Flecken an ihren Armen und Beinen auf. Die Frau suchte Ärzte auf, nachdem die Flecken sechs Wochen lang nicht verschwunden waren.

Es stellte sich heraus, dass sie zur Behandlung von Rosazea täglich 100 mg Minocyclin eingenommen hatte. Dieses Antibiotikum wird häufig zur Behandlung von Rosazea, Akne und bestimmten bakteriellen Infektionen eingesetzt. Expertenbetonen, dass Hautverfärbungen eine sehr seltene Nebenwirkung dieses Medikaments sind, die bei 3–15 Prozent der Patienten auftritt.

Ausschläge und Pigmentveränderungen an Armen und Beinen.

Zunächst erschienen die Flecken nur an den Beinen, später breiteten sie sich auf die Arme und die Seiten der Zunge aus. Bei der Frau wurde daraufhin eine Minocyclin-induzierte Hyperpigmentierung diagnostiziert.

Die Ärzte rieten ihr, das Medikament abzusetzen und sich vor Sonnenlicht zu schützen. Obwohl die Flecken nach sechs Monaten etwas verblassten, verschwanden sie nicht vollständig.

Experten merken an, dass Minocyclin neben Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen in seltenen Fällen schwerwiegende Komplikationen wie Hautverfärbungen, Erythema multiforme sowie das potenziell lebensbedrohliche Stevens-Johnson-Syndrom verursachen kann. Daher wird betont, wie wichtig es ist, Patienten vor der Einnahme über mögliche Nebenwirkungen aufzuklären.

MinocyclinNebenwirkungenHyperpigmentierungDermatologieMedizin
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Saudi-Arabien gibt wichtige Neuigkeiten für Umrah-Pilger bekanntSaudi-Arabien gibt wichtige Neuigkeiten für Umrah-Pilger bekanntHeute, 17:56Koreanische Wissenschaftler entwickeln Kleidung, die sich in 10 Sekunden selbst anziehtKoreanische Wissenschaftler entwickeln Kleidung, die sich in 10 Sekunden selbst anziehtHeute, 17:37Weiterer Physiker in Russland wegen Hochverrats angeklagtWeiterer Physiker in Russland wegen Hochverrats angeklagtHeute, 14:58Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für DiskussionenLamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für DiskussionenHeute, 14:53KI-Brillen führen zum ersten Strafverfahren wegen Betrugs bei PrüfungenKI-Brillen führen zum ersten Strafverfahren wegen Betrugs bei PrüfungenHeute, 14:11Der Junge, der im WM-Finale zum Internetstar wurde: Lamine Yamal mit seinem 3-jährigen Bruder! (Video)Der Junge, der im WM-Finale zum Internetstar wurde: Lamine Yamal mit seinem 3-jährigen Bruder! (Video)Heute, 13:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Warum fließt der „Blut-Wasserfall“ in der Antarktis rot?
Warum fließt der „Blut-Wasserfall“ in der Antarktis rot?