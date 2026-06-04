Kehrt Adham Soliyev zur Kunst zurück? Der Sänger antwortet

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Kehrt Adham Soliyev zur Kunst zurück? Der Sänger antwortet

Der Sänger Adham Soliyev beantwortete Fragen zu seiner möglichen Rückkehr in die Kunst.

Der Sänger antwortete aufrichtig auf die Frage eines Journalisten des Senders RTV: „Wann kehren Sie zur Kunst zurück? Ihre Fans warten auf Sie.“

Seiner Aussage nach hängt die Rückkehr in die Kunst von der Zeit ab, und derzeit interessiert er sich ernsthaft für unternehmerische Tätigkeiten.

„Die Zeit wird zeigen, wann ich zur Kunst zurückkehre. Ich interessiere mich derzeit sehr für das Geschäft. Unternehmertum liegt uns im Blut. Ich war besonders an der Hotelbranche interessiert und bin jetzt in diesem Bereich tätig“, sagte der Sänger.

Gleichzeitig betonte er, dass er seine Fans nicht vergessen habe. Seinen Worten nach haben die Fans immer einen besonderen Platz in seinem Herzen, und er könnte in der Zukunft neue Lieder für sie präsentieren.

„Ich habe viele Fans; sie sind tief in meinem Herzen. Gott will es, werden wir manchmal gute Lieder für sie veröffentlichen“, fügte er hinzu.

Diese Aussage löste in den sozialen Medien unterschiedliche Reaktionen aus, und die Fans warten weiterhin auf die Rückkehr des Sängers in die Kunst.

Adham SoliyevRtv
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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