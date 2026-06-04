Sevinch Ismoilova mit der Medaille „Verdienstvoller Kulturschaffender“ ausgezeichnet

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Sevinch Ismoilova mit der Medaille „Verdienstvoller Kulturschaffender“ ausgezeichnet

Die Sängerin Sevinch Ismoilova teilte über ihre Instagram-Seite frohe Nachrichten mit ihren Fans. Sie gab bekannt, dass sie mit der staatlichen Medaille „Verdienstvoller Kulturschaffender“ ausgezeichnet wurde.

Unter dem Videobeitrag der Künstlerin schrieb sie, dass sie diese Auszeichnung mit großem Stolz und Verantwortungsbewusstsein angenommen habe. Ihrer Meinung nach ist diese Anerkennung nicht nur ein persönlicher Erfolg, sondern auch eine hohe Wertschätzung ihrer kreativen Tätigkeit.

„Diese Auszeichnung war für uns eine große Motivation. Wir freuen uns sehr über diese Aufmerksamkeit und Anerkennung. Jetzt werden wir mit dieser Ermutigung unserem Volk neue Lieder und Musikvideos präsentieren, so Gott will. Dieser Erfolg gehört uns allen!“, sagte die Sängerin.

In den Kommentaren gratulieren die Fans der Künstlerin herzlich zu diesem Erfolg und wünschen ihr neue kreative Erfolge. Ihre Anerkennung wurde auch in den sozialen Medien warmherzig aufgenommen.

Sevinch IsmoilovaInstagramHingabe an Kultur und Kunst
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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