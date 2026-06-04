Rayhons U-Bahn-Fahrt nach 25 Jahren sorgt im Netz für Aufsehen

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Rayhons U-Bahn-Fahrt nach 25 Jahren sorgt im Netz für Aufsehen

Rayhon Ganiyeva, eine der beliebtesten Sängerinnen Usbekistans, hat mit einem neuen, in sozialen Medien verbreiteten Video die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf sich gezogen. Darin ist die Künstlerin zu sehen, wie sie nach vielen Jahren wieder U-Bahn fährt.

Im Video erwähnt Rayhon, dass es ein Vierteljahrhundert her ist, seit sie dieses Verkehrsmittel zuletzt genutzt hat. Die aufrichtigen Worte der Sängerin hinterließen bei ihren Fans einen warmen Eindruck.

"Schaut mal, es ist 25 Jahre her, dass ich zuletzt U-Bahn gefahren bin, aber ich habe es vermisst", sagt Rayhon im Video.

Der Clip verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und löste zahlreiche Kommentare aus. Fans lobten die schlichte und authentische Art der Sängerin und teilten zudem ihre eigenen Erinnerungen an U-Bahn-Fahrten.

UsbekistanRaihon GanievaInstagram
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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