Lil Khuramov enthüllt Grund für Haarfarbenwechsel

Der Blogger Lil Khuramov hat den Grund für seine jüngste Imageveränderung, insbesondere die Änderung seiner Haarfarbe, offengelegt.

Als Gast in der Sendung „Nima Gap“ erwähnte er, dass hinter dieser Entscheidung ein ernsthafter Grund stecke. Laut Khuramov erhielt er eine Einladung zur Teilnahme an einem renommierten Festival in Deutschland.

„Im Februar erhielt ich einen Anruf. Man sagte mir, meine Haare müssten blond sein, damit ich teilnehmen könne. Ich war zunächst dagegen. Ich erklärte, dass ein solches Image als bekannte Persönlichkeit in meinem Land nicht mit unseren Werten übereinstimmen und von den Menschen missverstanden werden könnte“, sagte er.

Dennoch gaben die Organisatoren diese Forderung nicht auf. Sie antworteten sogar: „Wenn Sie nicht einverstanden sind, gibt es in Europa viele blonde Männer.“

„Ich konnte diese Gelegenheit nicht ausschlagen. Denn eine Ablehnung wäre vielleicht der größte Fehler meines Lebens gewesen“, fügte der Blogger hinzu.

Diese Aussage löste in den sozialen Medien gemischte Reaktionen aus; einige unterstützten ihn, während andere die Entscheidung kritisierten.