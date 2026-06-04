Ulugbek Kodirov singt neuen Hit auf Kasachisch

Der berühmte Sänger und Schauspieler Ulugbek Kodirov hat seinen Fans die nächste musikalische Neuheit präsentiert. Der Künstler zieht die Aufmerksamkeit der Zuhörer mit einem neuen Tanztrack auf Kasachisch auf sich.

Das neue Lied verbindet modernen Musikstil mit nationalen Melodien, wobei fröhliche Stimmung und energiegeladene Rhythmen dominieren. Das Lied löste schnell Diskussionen unter Fans in den sozialen Medien aus.