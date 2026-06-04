Affen 'belagern' Chechenka in Malaysia (Video)

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Affen 'belagern' Chechenka in Malaysia (Video)

Die Bloggerin Gulzoda Abdullayeva, bekannt als 'Chechenka', teilte auf ihrer Instagram-Seite ein Video, das einen lustigen und ungewöhnlichen Vorfall während ihrer Reise nach Malaysia zeigt.

Im Video ist zu sehen, wie sie zusammen mit ihrem Sohn Bananen an Affen verteilt. Doch die Situation ändert sich unerwartet – als die Affen die Bananen sehen, umzingeln sie die beiden und verhalten sich, als würden sie einen 'Kampf' beginnen.

Einer der Affen klettert sogar auf die Schulter der Bloggerin und dann auf ihren Kopf. Chechenka bietet zunächst eine Banane an, damit er herunterkommt, doch der Affe steigt nicht hinab. Schließlich muss sie eine weitere Banane geben, und der Affe steigt erst nach Erhalt von zwei Bananen herunter.

Die Bloggerin reagiert auf diese Situation sowohl mit Angst als auch mit Lachen. Andere Affen versuchen ebenfalls, in der Hoffnung auf Bananen auf sie zu klettern, und sie 'beruhigt' sie ebenfalls mit Bananen.

Ihr Sohn, der sich in der Nähe befindet, hat große Angst vor der Situation und weigert sich sogar, den Affen Bananen zu geben. Im Video ist auch zu sehen, wie einer der kleinen Affen auf ihn klettert.

Während die Umstehenden den Vorfall amüsiert beobachteten, nahmen auch die Nutzer in den sozialen Medien das Video positiv auf und hinterließen inhaltreiche und lustige Kommentare.

MalaysiaGulzoda AbdullayevaChechenkaInstagram
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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