James Handy, Schauspieler in „Jumanji“, ermordet

Der amerikanische Schauspieler James Handy, bekannt für seine Rollen in „Jumanji“, „Top Gun: Maverick“ und „Taps“, starb infolge eines Angriffs in Los Angeles. Dies berichtete die New York Post.

Berichten zufolge wurde der Schauspieler im Stadtteil Tarzana in Los Angeles mit einem Messer angegriffen. Laut Polizei erreichten Beamte am Morgen des 3. Juni dieses Jahres nach einem Notruf eines der Häuser.

Am Tatort fanden sie den 81-jährigen Schauspieler bewusstlos mit mehreren Stichverletzungen im Brustbereich. Obwohl James Handy ins Krankenhaus gebracht wurde, konnten die Ärzte sein Leben nicht retten.

Kurz darauf stellte sich der 44-jährige Michael Gladhill der Polizei und identifizierte sich als der gesuchte Verdächtige. Er wurde später wegen Mordverdachts festgenommen.

Laut Polizei ist Gladhill der Sohn eines Freundes des Schauspielers und lebte zum Zeitpunkt der Tat bei seiner Mutter. Die genauen Motive für den Angriff sind derzeit unbekannt.

Gegen den Verdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Mordes eingeleitet. Das Gericht hat die Kaution auf 2 Millionen Dollar festgesetzt.