„Ich habe 77 Tausend verdient“: Jahongir Otajonovs neues Geschäft

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„Ich habe 77 Tausend verdient“: Jahongir Otajonovs neues Geschäft

Der berühmte Sänger Jahongir Otajonov überraschte seine Fans erneut mit einer unerwarteten Ankündigung. Diesmal ging es nicht um ein neues Lied oder Konzert, sondern um seine Einnahmen aus dem Milchverkauf, was in den sozialen Medien zu hitzigen Diskussionen führte.

In einem der verbreiteten Videos sagte der Sänger scherzhaft:

„Seit dem Morgen habe ich 77 Tausend verdient“, betonte er.

Jahongir Otaxonov
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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