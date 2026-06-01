Arne Slot sendet einen emotionalen Abschiedsbrief an die Liverpool-Fans

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Arne Slot sendet einen emotionalen Abschiedsbrief an die Liverpool-Fans

Nach seinem überraschenden Abschied als Trainer von Liverpool verabschiedete sich Arne Slot mit einem herzlichen Brief von den Fans an der Anfield Road. Obwohl der niederländische Taktiker das Team zum 20. Meistertitel führte und die Qualifikation für die Champions League sicherte, führte der fünfte Platz in dieser Saison zu einer harten Entscheidung der Vereinsführung. Slot verlässt Merseyside nach zwei brillanten und herausfordernden Jahren erhobenen Hauptes. Dies berichtet Goal.com .

In einem offenen Brief an die Fans sprach Slot über die Verantwortung und die Aufregung, unter dem berühmten Schild im Anfield-Tunnel hindurchzugehen. „Ich spürte die Verantwortung, der 134-jährigen Geschichte dieses Vereins gerecht zu werden. Unser Ziel war es immer, zu gewinnen und den weltberühmten Anfield-Fans Erfolg zu bringen. Veränderungen gehören zum Fußball, aber ich bin sicher, dass dieser Verein seine Fans weiterhin stolz machen wird“, schrieb der Trainer.

Slots erste Saison war legendär. Er gewann mit Liverpool vorzeitig den Premier-League-Titel und bescherte den Fans nach 35 Jahren Wartezeit unvergessliche Freude. Die Pokalübergabe im ausverkauften Anfield am 25. Mai 2025 und die Parade mit einer Million Menschen auf den Straßen werden als Höhepunkt seiner Amtszeit in Erinnerung bleiben.

In seinem Brief drückte der Trainer sein Vertrauen in die neue Generation des Teams aus. Er betonte, dass die jungen Spieler, die die Verantwortung spüren, das Liverpool-Trikot zu tragen, das Fundament des Vereins weiter stärken werden. Slot hob zudem hervor, dass ihn nicht nur die sportlichen Erfolge, sondern auch die Einheit und Widerstandsfähigkeit der Fans bei verschiedenen sozialen Ereignissen in der Stadt beeindruckt haben.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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