Die Sportarenen unseres Landes waren erneut Schauplatz eines bedeutenden und spannenden internationalen Wettbewerbs. Der prestigeträchtige Judo-Asien-Cup der Kadetten und Junioren, der dem talentierten Ringer Uchqun Murodov gewidmet war, ist zu Ende gegangen. Am letzten Tag des internationalen Turniers „Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026“, das in unserer Hauptstadt stattfand, verteidigten unsere jungen Schwergewichts-Judokas die Ehre unseres Landes würdig und beendeten den Wettbewerb auf hohem Niveau.

Dies ist ein Moment wahren Stolzes für alle Fans des usbekischen Sports! Bleiben Sie auf unserer Seite, während wir einen detaillierten Überblick über den historischen Gesamtsieg unserer Vertreter, die Platzierungen der Nachbarländer und die Liste aller Gewinner und Medaillengewinner geben, die am zweiten Tag des Wettbewerbs auf dem Podium standen!

Absolute Dominanz auf der Tatami von Taschkent!

Nach offiziellen Angaben des usbekischen Judo-Verbandes war diese Kontinentalmeisterschaft sehr erfolgreich und produktiv für unsere Vertreter. Nach einer erfolgreichen Teilnahme in der Kadettenkategorie ließ unser Jugendteam seinen Rivalen keine Chance und übernahm die klare Führung bei der Qualität und Anzahl der Medaillen.

Am Ende des Wettbewerbs sah die Medaillenbilanz der Top-Drei und der führenden Delegationen wie folgt aus:

1. Platz: Usbekistan — 9 Gold, 9 Silber und 15 Bronze (insgesamt 33 Medaillen und absolute Champions in der Gesamtwertung!).

2. Platz: Kirgisistan — 2 Gold, 2 Silber und 1 Bronze (ehrenvolle Vize-Champions des Turniers).

3. Platz: Tadschikistan — 1 Gold, 2 Silber und 4 Bronze (komplettieren die Top-Drei).

Zudem konnten auch die Nationalmannschaften des benachbarten Kasachstans (1 Gold, 1 Silber, 6 Bronze) sowie Russlands (1 Gold, 1 Bronze) jeweils einen Kontinentalmeister stellen.

Die siegreichen Judokas des zweiten Tages

Der letzte Tag des Wettbewerbs war geprägt von intensiven und kompromisslosen Kämpfen der Schwergewichts-Jungen und -Mädchen. Die vollständige Liste der Athleten, die die obersten Plätze auf dem Podium belegten, ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Gewichtsklasse 🥇 Gold (1. Platz) 🥈 Silber (2. Platz) 🥉 Bronze (3. Platz) JUNGEN -81 kg Yerali Keneskan (Kasachstan) Mustafo Shermahmatov (Usbekistan) Kamronbek Qodirov (Usbekistan)

Bekzod O‘ktamov (Usbekistan) -90 kg Daniyar Melisov (Kirgisistan) Hamza Ardasheri (Tadschikistan) Pansher Mo‘minov (Tadschikistan)

Shahzod Shukurov (Usbekistan) -100 kg Beksultan Aytmatov (Kirgisistan) Ismoil Burxonov (Tadschikistan) Daut Poltushev (Kirgisistan)

Berikbol Jumanbekov (Kasachstan) +100 kg Fazliddin Rafiqov (Usbekistan) Iskandar Mamayusupov (Usbekistan) Alibek Durdiyev (Usbekistan)

Denis Kuligin (Russland) MÄDCHEN -70 kg Durdona Tursunova (Usbekistan) Guldana ... Marlen (Kasachstan) Uldana Xojanazarova (Kasachstan)

Nigina Saparboyeva (Usbekistan) -78 kg Kristina Konovalova (Russland) Akmarjan Turdajiyeva (Kirgisistan) Shoira Aminova (Usbekistan)

Ishrup Narang (Indien) +78 kg Zarina Bobonazarova (Usbekistan) Yulliana Shubladze (Usbekistan) Nafisa Rajapova (Usbekistan)

Guldana Tengelbayeva (Kasachstan)

Goldenes Double: Insbesondere die Goldmedaillen von Fazliddin Rafiqov in der schwersten Gewichtsklasse der Jungen (+100 kg) sowie von Durdona Tursunova (-70 kg) und Zarina Bobonazarova (+78 kg) bei den Mädchen bewiesen erneut die Stärke der usbekischen Judoschule.

Wir gratulieren allen unseren Landsleuten, unseren jungen Champions und ihren Trainern von ganzem Herzen zu diesen glorreichen Siegen auf der Tatami von Taschkent! Wir wünschen uns, dass solche hohen Ergebnisse auch bei zukünftigen Olympischen Spielen anhalten.

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