Der chinesische Tech-Gigant Honor bereitet einen revolutionären Schritt auf dem Mobilfunkmarkt vor. Das Unternehmen hat das offizielle Datum für die Vorbestellung seines einzigartigen Honor Robot Phone bekannt gegeben, das über eine "robotisierte" Kamera verfügt. Dieses Gerät steht bei Branchenexperten nicht nur wegen seines beweglichen optischen Systems, sondern auch aufgrund seiner kompakten Maße und seines extrem leistungsstarken Akkus im Fokus. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Honor-CEO Li Szyan ist das innovative Gadget, das erstmals auf dem MWC 2026 vorgestellt wurde, bereits für die Serienproduktion bereit. Neue Poster des Unternehmens zeigen, dass das Smartphone in zwei Farben erhältlich sein wird: Silver White und Graphite Black. Die Rückseite des Geräts weist eine vertikale Streifenstruktur auf, die ihm ein modernes und futuristisches Aussehen verleiht.

Technische Möglichkeiten und revolutionäre Kamera

Laut ixbt.com ist das Hauptmerkmal des Honor Robot Phone sein Kamerasystem, das in einem großen rechteckigen Block untergebracht ist. Es wird vermutet, dass dieser Block einen 200-Megapixel-Hauptsensor, eine Ultraweitwinkelkamera und ein Periskop-Teleobjektiv enthält. Die "Roboter-Kamera"-Technologie soll Funktionen wie die automatische Drehung des Objektivs in verschiedene Winkel oder eine intelligente Fokusverfolgung bieten.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt des Smartphones ist seine Ergonomie. In einer Zeit, in der Geräte mit großen Bildschirmen im Trend liegen, hat sich Honor für ein kompaktes 6,3-Zoll-Display entschieden. Dies bietet den Nutzern großen Komfort bei der Einhandbedienung. Trotz der geringen Größe sind die internen Möglichkeiten jedoch erstaunlich hoch.

Eine Kombination aus Leistung und Effizienz

Die Hardware des Geräts wird voraussichtlich mit dem neuesten Flaggschiff-Chipsatz Snapdragon 8 Elite Gen 5 ausgestattet sein. Dies sorgt für maximale Geschwindigkeit bei KI-Anwendungen und anspruchsvollen Spielen. Zudem ist es den Honor-Ingenieuren gelungen, einen riesigen 7000 mAh Akku in einem so kompakten Gehäuse unterzubringen.

Zertifizierungsdaten der chinesischen 3C-Regulierungsbehörde bestätigten, dass das Smartphone die 120 W Schnellladetechnologie unterstützt. Dies ist ein nahezu rekordverdächtiger Wert, der es ermöglicht, einen so großen Akku in wenigen Minuten aufzuladen. Auch für Nutzer auf dem Markt in Usbekistan wird dieses Modell zweifellos eine Lösung für Akkuprobleme darstellen.

Die offizielle Vorstellung und der Vorbestellungsprozess für das Honor Robot Phone finden am 18. Juli im Rahmen der World Artificial Intelligence Conference (WAIC 2026) statt. An diesem Tag werden die endgültigen Preise und die Termine für die weltweite Markteinführung bekannt gegeben.