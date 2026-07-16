Tottenham lehnt Angebot von Nottingham Forest für Lucas Bergvall ab

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Tottenham lehnt Angebot von Nottingham Forest für Lucas Bergvall ab

Das Transferfenster der Premier League nimmt Fahrt auf. Der Londoner Klub Tottenham hat ein offizielles Angebot von Nottingham Forest für seinen talentierten Mittelfeldspieler Lucas Bergvall abgelehnt. Der schwedische Nationalspieler ist laut Goal.com das Hauptziel der "Tricky Trees" auf dem Transfermarkt. berichtet.

Wie The Athletic berichtet, plant Nottingham Forest nach dem Verkauf von Elliot Anderson an Manchester City für eine Rekordsumme von 116 Millionen Pfund, die Lücke im Kader zu schließen. Die Vereinsführung sieht den 20-jährigen Bergvall als ideale Besetzung für diese Position. Tottenham hat jedoch derzeit nicht die Absicht, den Spieler ziehen zu lassen.

Nottingham Forests Entschlossenheit und Transferdetails

Trotz der ersten Absage will Nottingham Forest nicht aufgeben. Berichten zufolge bereitet der Klub ein verbessertes Angebot für das schwedische Talent vor. Tottenham hat klargestellt, dass sie einem Transfer nur zustimmen werden, wenn ihre Preisvorstellung erfüllt wird.

Lucas Bergvall kam 2024 für 8,5 Millionen Pfund von Djurgården nach London. Seine Debütsaison war äußerst erfolgreich: Er wurde zum Spieler des Jahres gewählt und verhalf Tottenham zum Gewinn der Europa League nach 17 Jahren Wartezeit.

Ankunft von De Zerbi und Kaderveränderungen

Die Situation änderte sich, nachdem Roberto De Zerbi im März dieses Jahres als Cheftrainer verpflichtet wurde. Unter dem Italiener verlor Bergvall seinen Stammplatz und stand nur einmal in der Startelf. Aus diesem Grund hat der Spieler dem Verein mitgeteilt, dass er für neue Herausforderungen bereit ist und den Klub verlassen möchte.

Auch Tottenhams Aktivität auf dem Transfermarkt erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Abgangs von Bergvall. Der Klub gab im Sommer 85 Millionen Pfund für Matheus Fernandes und 100 Millionen Pfund für Sandro Tonali aus, was den Konkurrenzkampf im Mittelfeld verschärft hat. Goal.com ergänzt, dass neben Bergvall auch Stürmer Richarlison vor einem Abschied stehen könnte – Juventus zeigt ernsthaftes Interesse.

Bergvalls Vertrag bei Tottenham läuft derzeit bis 2031. Sollte Nottingham Forest bereit sein, die geforderte Ablösesumme zu zahlen, ist es fast sicher, dass das schwedische Talent die neue Saison bei einem anderen Verein beginnen wird.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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