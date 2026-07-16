Künstliche Intelligenz erhöht die mobile Internetgeschwindigkeit: T2-Betreiber startet neues System

Der russische Mobilfunkbetreiber T2 hat mit der Einführung eines einzigartigen, auf künstlicher Intelligenz basierenden Systems zur Verbesserung der mobilen Internetqualität begonnen. Diese Technologie ermöglicht die individuelle und automatische Anpassung der Netzwerkparameter für jeden Teilnehmer. Experten des Unternehmens geben an, dass die neue Lösung die mobile Internetgeschwindigkeit um mindestens 10 Prozent steigern wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieses innovative Projekt basiert auf Machine Learning-Algorithmen. Das System analysiert in Echtzeit die Signalqualität, den Standort des Geräts, die allgemeine Netzwerklast und die technischen Spezifikationen der Smartphones. Basierend auf den gesammelten Daten wählt die KI die optimale Kombination von Frequenzbändern aus, um die Effizienz der Datenübertragung zu steigern.

Funktionsprinzip und Effizienz der Technologie

Laut ixbt.com zeigt das neue System besonders bei hoher Netzwerklast eine hohe Effizienz. In solchen Momenten verteilt die KI die Frequenzressourcen unter Berücksichtigung der Fähigkeiten des Benutzergeräts neu. Dies ermöglicht eine stabile und schnelle Internetnutzung selbst an überfüllten Orten.

Derzeit wurde diese Technologie an über 200 Basisstationen in der Region Altai und der Republik Altai erfolgreich getestet. Das Projekt umfasst Städte wie Aleysk, Sarinsk und Belokuricha sowie eine Reihe großer Dörfer. Die ersten Ergebnisse sind positiver als erwartet, und die Verbindungsqualität für die Teilnehmer hat sich deutlich verbessert.

Der Betreiber plant, dieses System bis Ende des Jahres an weiteren tausend Basisstationen einzuführen. In Zukunft werden auch Großstädte wie Barnaul, Bijsk und Rubzowsk an das KI-gesteuerte Netzwerk angeschlossen. Es wird erwartet, dass dies eine neue Stufe im technologischen Wettlauf auf dem Mobilfunkmarkt einleitet.

Usbekistan und regionale Perspektiven

Der Einsatz von KI im Mobilfunkbereich entwickelt sich zu einem globalen Trend. Führende Mobilfunkbetreiber in Usbekistan untersuchen ebenfalls ähnliche intelligente Lösungen zur Modernisierung ihrer Netzwerke. Die Erfahrung von T2 zeigt, dass die Geschwindigkeit durch die softwarebasierte Optimierung bestehender Kapazitäten auch ohne zusätzliche Frequenzressourcen gesteigert werden kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration von KI in den Telekommunikationssektor nicht nur die Geschwindigkeit erhöht, sondern auch die Servicequalität für die Nutzer auf ein neues Niveau hebt. Solche technologischen Lösungen werden zweifellos als Grundlage für eine effizientere Verwaltung von 5G-Netzwerken in der Zukunft dienen.