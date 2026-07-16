Politischer Skandal bei der WM 2026: FIFA bestraft Argentinien

Nach dem dramatischen 2:1-Sieg gegen England feierte die argentinische Nationalmannschaft den Einzug ins Halbfinale mit einer politischen Botschaft. Doch diese Aktion könnte sie teuer zu stehen kommen. Aufgrund eines Banners, das gegen die FIFA-Regularien verstößt, wurde ein Disziplinarverfahren gegen das Team eingeleitet.

Zamin.uz liefert Details zu diesem politischen Skandal und den erwarteten offiziellen Sanktionen.

Was ist passiert?

Nach dem Halbfinalsieg bei der WM 2026 gegen England zeigten die Spieler der argentinischen Nationalmannschaft ein Banner, das ihnen von Fans aus der Tribüne gereicht wurde, mit der Aufschrift «Las Malvinas son Argentinas» («Die Falklandinseln gehören Argentinien»).

Das Zeigen dieser politischen Botschaft bei einem der weltweit größten und meistbeachteten Sportereignisse Großbritannien und die internationale Gemeinschaft lösten scharfe Proteste aus. Sogar Vertreter der britischen Regierung forderten die FIFA auf, die Situation streng zu kontrollieren.

Was sagen die FIFA-Regeln?

Das Reglement der FIFA und des IFAB ist sehr streng und untersagt jegliche politischen, religiösen oder persönlichen Gesten oder Slogans bei Sportwettbewerben.

Auszug aus dem Reglement: «Die Ausrüstung der Spieler sowie von ihnen gezeigte Banner dürfen keine politischen, religiösen oder persönlichen Slogans, Erklärungen oder Bilder enthalten. Teilnehmer und nationale Verbände, die gegen diese Regel verstoßen, werden von den Organisatoren oder der FIFA sanktioniert».

Erwartete Strafe: Zwei Szenarien

Die FIFA-Disziplinarkommission kann für solche Verstöße zwei Arten von Sanktionen verhängen:

Ordnung Art der Strafe Wahrscheinlichkeit des Szenarios Szenario 1 Geldstrafe (gegen den argentinischen Fußballverband) Sehr hoch. Es gibt einen Präzedenzfall, bei dem der AFA bereits wegen des Zeigens desselben Banners bei einem Freundschaftsspiel gegen Slowenien bestraft wurde. Szenario 2 Disqualifikation (Sperre für Giovani Lo Celso und andere Spieler, die das Banner auf das Spielfeld brachten) Niedrig. In den kommenden Stunden wird der AFA eine offizielle Mitteilung erhalten und seine Stellungnahme abgeben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass keine sportlichen Sanktionen gegen die Spieler verhängt werden.

Scalonis Warnung und der Fehler der Spieler

Dieser Vorfall stand in direktem Widerspruch zu den Worten von Cheftrainer Lionel Scaloniauf der Pressekonferenz. Vor dem Spiel hatte Scaloni versucht, die politische Sensibilität zu verringern:

«Es ist nur ein Fußballspiel, nichts weiter. Ich kann Politik und Sport nicht vermischen, besonders aus Respekt vor den tragischen Ereignissen, die vor Jahren geschahen», — so der Trainer.

Doch trotz dieser Warnungen zeigten die Spieler nicht nur das Banner, sondern machten auch noch ein Erinnerungsfoto damit.

Die FIFA wird ab heute mit der Untersuchung beginnen und in Kürze eine endgültige Entscheidung bekannt geben. Dies könnte die mentale Verfassung der argentinischen Mannschaft vor dem Finale am Sonntag erheblich beeinflussen.