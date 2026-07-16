Messi spricht offen über das bevorstehende Finale gegen Spanien

Die argentinische Nationalmannschaft bereitet sich auf das entscheidende Duell gegen Spanien um den WM-Titel 2026 vor. Vor dem Finale Lionel Messi erkannte die Stärken des Gegners an und sagte, er erwarte einen ausgeglichenen Kampf in jeder Hinsicht auf dem Platz.

„Ich kenne Spanien sehr gut“

Messi widmete der einzigartigen Fußballphilosophie und dem hochkarätigen Kader der spanischen Nationalmannschaft besondere Aufmerksamkeit.

„Spanien ist eine sehr starke Nationalmannschaft, sie haben talentierte Spieler und einen einzigartigen Spielstil. Ich kenne dieses Team gut; sie verlassen sich auf eine bestimmte Fußballphilosophie“, sagte der argentinische Kapitän.

Er betonte, dass das Finale nicht nur ein Kampf um die Meisterschaft sein wird, sondern auch ein Aufeinandertreffen zweier verschiedener Fußballschulen und Kontinente.

„Dieses Spiel wird für mich und für unser gesamtes Team eine besondere Bedeutung haben. Ich erwarte einen ausgeglichenen Kampf in allen Belangen“, fügte Messi hinzu. Seine Gedanken zu Spanien wurden auch in seinem Interview vor dem Finale geäußert.

Ein besonderes Finale für Messi

Lionel Messi’ Karriere ist untrennbar mit dem spanischen Fußball verbunden. Da er den größten Teil seiner Profikarriere beim „FC Barcelona“ verbrachte, kennt er den Stil, die Fußballphilosophie und einige Spieler der spanischen Nationalmannschaft gut.

Daher bedeutet dieses Finale für den argentinischen Kapitän mehr als nur ein gewöhnliches Spiel. Auf der einen Seite stehen die amtierenden Weltmeister, angeführt von ihm, und auf der anderen Seite eine Fußballschule, die Messi bestens kennt.

Eine weitere zentrale Spannung des Finales ist das symbolische Duell zwischen Messi und Spaniens jungem Anführer Lamine Yamal. Spanien zeichnete sich im Turnier durch seine solide Defensive aus, während Argentinien für seinen produktiven Angriff bekannt ist.

Wie erreichte Argentinien das Finale?

Argentinien besiegte England im Halbfinale mit 2:1. Die Engländer gingen in der 55. Minute durch ein Tor von Anthony Gordon in Führung, doch das Team von Lionel Scaloni schaffte es, das Spiel spät zu drehen.

Enzo Fernández glich in der 85. Minute aus, und Lautaro Martínez erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit. Messi lieferte die entscheidende Vorlage für beide Tore Argentiniens und führte sein Team in ein weiteres Finale.

Der Champion wird am 19. Juli ermittelt

Das WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien findet am 19. Juli im Stadion in East Rutherford statt. Argentinien versucht, seinen zweiten Weltmeistertitel in Folge und den vierten insgesamt zu gewinnen. Spanien strebt danach, die Trophäe zum zweiten Mal seit 2010 in die Höhe zu stemmen.

Messi erkannte die Stärke des Gegners an, aber seine Worte deuten auch darauf hin, dass Argentinien selbstbewusst in das Finale geht. Jetzt werden alle Fragen auf dem Platz beantwortet.

Was glauben Sie: Wird Messis Erfahrung im entscheidenden Spiel überwiegen oder Spaniens Teamfußball?