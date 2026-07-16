Der englische Klub Liverpool hat die letzte Phase der Verhandlungen über eine Verlängerung des laufenden Vertrags mit einem seiner wichtigsten Leistungsträger, dem ungarischen Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai, erreicht. Die Parteien haben eine mündliche Einigung über die wesentlichen Bedingungen eines neuen langfristigen Vertrags erzielt. Dieser Schritt galt als eine der obersten Prioritäten der Vereinsführung vor dem Sommertransferfenster. Dies berichtet Goal.com .

Laut einem Bericht von The Athletic stehen die monatelangen Verhandlungen zwischen Liverpools Sportdirektor Richard Hughes und den Vertretern des Spielers kurz vor einem erfolgreichen Abschluss. Obwohl Szoboszlais aktueller Vertrag noch zwei Jahre läuft, hat sich der Klub von der Merseyside dazu entschieden, ihn länger zu binden, angesichts seiner konstanten Leistungen in der Premier League und seiner Bedeutung für das Team.

Eine Schlüsselfigur in den Plänen des neuen Trainers

Diese Einigung ist auch eine großartige Nachricht für den neuen Cheftrainer der Mannschaft, Andoni Iraola. In einer Zeit, in der sich das Team in einer Übergangsphase befindet, wird das Ende der Ungewissheit über die Zukunft eines so vielseitigen und erfahrenen Spielers wie Szoboszlai einen positiven Einfluss auf das Mannschaftsklima haben. Es wird erwartet, dass der Ungar eine zentrale Rolle in den taktischen Plänen des neuen Trainers einnehmen wird.

Dominik Szoboszlai wurde 2023 für 60 Millionen Pfund vom deutschen Klub RB Leipzig verpflichtet. In der vergangenen Zeit hat er sich nicht nur in die Mannschaft integriert, sondern auch einen großen Beitrag zum Gewinn der Premier-League-Meisterschaft in der Saison 2024-25 geleistet. Selbst in der für das Team schwierigen Saison 2025-26 stach er durch seine individuelle Klasse hervor.

Der erste Erfolg seit Steven Gerrard

Szoboszlais Effizienz auf dem Platz ist sehr hoch. In der letzten Saison absolvierte er insgesamt 53 Spiele in allen Wettbewerben und erzielte dabei 13 Tore und 12 Vorlagen. Damit wurde er der erste Liverpool-Mittelfeldspieler seit dem legendären Steven Gerrard (Saison 2013-14), der in einer Saison zweistellige Werte bei Toren und Vorlagen erreichte.

Die Vielseitigkeit des Spielers ist besonders bemerkenswert. Er kann auf dem Platz auf folgenden Positionen gleichermaßen erfolgreich agieren:

Offensiver Mittelfeldspieler (Nummer 10);

Außenstürmer (Winger);

Defensiver Mittelfeldspieler;

Rechter Verteidiger bei Bedarf.

Zuvor hatte der Spieler selbst betont, dass er bei Liverpool glücklich sei und seine Karriere an der Anfield Road fortsetzen wolle. „Ich liebe diesen Ort, die Fans. Meine Familie ist hier glücklich. Ich werde meine Zukunft langfristig an diesen Verein binden“, sagte Szoboszlai in einem seiner Interviews im April. Mit der Unterzeichnung des neuen Vertrags wird er die Farben des Vereins auch über 2028 hinaus verteidigen.