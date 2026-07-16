Barcelona kehrt zum Transfer von Lautaro Martínez zurück: Doch es gibt ein großes Hindernis

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Barcelona kehrt zum Transfer von Lautaro Martínez zurück: Doch es gibt ein großes Hindernis

Lautaro Martínez, der Argentinien mit einem entscheidenden Tor im Halbfinale der WM 2026 ins Finale schoss, ist erneut in den Fokus des FC Barcelona gerückt. Es heißt, dass der katalanische Klub den Kapitän von Inter als einen der Hauptkandidaten zur Verstärkung des Angriffs betrachtet.

Barcelona beobachtet den argentinischen Stürmer

Laut Informationen von El Nacional prüft Barcelona Optionen für die Mittelstürmer-Position, und Lautaro Martínez steht auf der Transferliste des Vereins.

Die Katalanen schätzen ihn als reinen Stürmer, der im Strafraum effektiv agiert, Innenverteidiger auf sich zieht und aus wenigen Chancen Tore kreieren kann. Die Quelle merkt an, dass Lautaros Spielstil gut in die Angriffsreihe passen könnte, die um Lamine Yamal und Pedri aufgebaut wird.

Bisher gibt es jedoch keine Informationen über den Beginn offizieller Verhandlungen seitens Barcelona oder Inter.

Dieser Transfer ist bereits früher gescheitert

Das Interesse Barcelonas an Lautaro ist nichts Neues. Der argentinische Spieler sagte, er sei 2020 sehr nah an einem Wechsel zu den Katalanen gewesen und habe dies sogar mit Lionel Messi besprochen.

Damals konnten die Verhandlungen aufgrund der finanziellen Probleme des Klubs nicht abgeschlossen werden, und Martínez blieb bei Inter.

Nun, einige Jahre später, steht das Interesse Barcelonas an dem argentinischen Stürmer wieder auf der Tagesordnung.

Das Haupthindernis — ein langfristiger Vertrag

Der aktuelle Vertrag von Lautaro Martínez bei Inter läuft bis zum 30. Juni 2029. Diese Situation verschafft dem italienischen Klub eine starke Verhandlungsposition und macht es nahezu unmöglich, den Spieler zu einem günstigen Preis zu verpflichten.

Darüber hinaus dementierte Inter-Präsident Giuseppe Marotta im Mai Berichte über einen Wechsel von Lautaro zu Barcelona. Der Spieler selbst erklärte, dass er in Mailand glücklich sei und die Absicht habe, im Team zu bleiben, solange der Verein seine Dienste benötigt.

Aus diesem Grund bleiben die aktuellen Berichte auf dem Niveau von potenziellen Optionen und Gerüchten und sind kein bestätigter Transfer.

Das Halbfinaltor hat die Aufmerksamkeit erneut erhöht

Lautaro begann das WM-Halbfinale 2026 gegen England auf der Bank. In den letzten Minuten des Spiels erzielte er nach einem Zuspiel von Lionel Messi per Kopf den Siegtreffer und sicherte Argentinien den 2:1-Erfolg.

Dieses Ergebnis brachte Argentinien zum siebten Mal in der Geschichte ins WM-Finale. Das Team von Lionel Scaloni trifft im entscheidenden Spiel auf Spanien.

Ein Tor in einem solch großen Spiel könnte Lautaros Position auf dem Transfermarkt weiter festigen.

Wird die Situation nach dem Finale klarer?

Damit das Interesse Barcelonas zu einem ernsthaften Schritt wird, muss sich der Klub zunächst mit Inter einigen und dann den Spieler selbst von einem Wechsel nach Spanien überzeugen.

Derzeit liegt Lautaros Fokus auf dem WM-Finale. Doch nach Turnierende könnte seine Zukunft zu einem der Hauptthemen auf dem europäischen Transfermarkt werden.

Glauben Sie, dass Lautaro Martínez in den Angriff von Barcelona passt?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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