Thomas Tuchel gesteht bittere Wahrheit vor dem Spiel um Platz drei

Nachdem die englische Nationalmannschaft den Einzug ins Finale der WM 2026 verpasst hat, tritt sie nun gegen Frankreich im Spiel um den dritten Platz an. Thomas Tuchel machte kein Geheimnis daraus, dass die Spieler sich dieses Spiel nicht gewünscht hatten, betonte jedoch, dass sein Team das Turnier professionell beenden werde.

„Keiner unserer Spieler hat von diesem Spiel geträumt“

Auf der Pressekonferenz sprach Tuchel offen über die Stimmung im Team vor dem Spiel um Platz drei. Er betonte, dass weder die englischen noch die französischen Spieler mit dem Ziel zur Weltmeisterschaft gekommen seien, um die Bronzemedaille zu kämpfen.

„Wir stellen immer die höchsten Ansprüche an uns selbst – das liegt in der Natur von Menschen, die an den Wettkampf gewöhnt sind. Deshalb ist auch die Einstellung zum kommenden Spiel eine andere.

Keiner unserer Spieler hat, genau wie die Franzosen, davon geträumt, in diesem Spiel aufzulaufen. Sie wollten im Finale stehen“, sagte der englische Nationaltrainer.

Tuchels Aussagen über die mangelnde Begeisterung der Spieler für das Spiel um Platz drei wurden auch in den britischen Medien aufgegriffen.

Beide Teams scheiterten einen Schritt vor dem Finale

England ging im Halbfinale gegen Argentinien durch ein Tor von Anthony Gordon in Führung. Doch späte Treffer von Enzo Fernández und Lautaro Martínez bescherten Argentinien einen 2:1-Sieg.

Frankreich unterlag im zweiten Halbfinale Spanien mit 0:2. Somit treffen nun zwei der stärksten europäischen Teams, die eigentlich den Titel anvisiert hatten, im Spiel um Bronze aufeinander.

Tuchel betonte, dass alle englischen Spieler während des gesamten Turniers mit dem Traum vom Weltmeistertitel agiert hätten:

„Wir haben alles gegeben, um das Finale zu erreichen. Jeder Spieler tritt an, um Weltmeister zu werden, aber die Situation hat sich nun einmal so entwickelt.“

England hat einen Tag weniger zur Regeneration

Der Cheftrainer wies vor dem Spiel um Platz drei auch darauf hin, dass England einen Tag weniger Erholungszeit als Frankreich hat.

Da die Halbfinalspiele an unterschiedlichen Tagen stattfanden, haben die französischen Spieler mehr Zeit zur Regeneration. England hingegen muss nach dem physisch und psychisch anstrengenden Spiel gegen Argentinien in kurzer Zeit wieder antreten.

„Ja, wir haben einen Tag weniger Zeit zur Erholung als Frankreich. Aber trotz allem werden wir uns professionell auf dieses Spiel vorbereiten“, sagte Tuchel. Dies wurde auch in den Berichten vor dem Spiel um Platz drei hervorgehoben.

Wird Tuchel die Aufstellung ändern?

Es wird erwartet, dass beide Trainer im Spiel um Platz drei die körperliche Verfassung ihrer Stammspieler berücksichtigen. Nach dem verpassten Finale ist es nicht einfach, sich psychisch zu erholen, in kurzer Zeit Kraft zu sammeln und wieder auf hohem Niveau zu spielen.

Daher könnte Tuchel einigen Leistungsträgern eine Pause gönnen und Spielern, die während des Turniers weniger zum Einsatz kamen, eine Chance geben. England möchte das Turnier jedoch nicht mit zwei Niederlagen in Folge beenden.

Die Bronzemedaille ersetzt nicht den Traum vom Titel. Aber ein Sieg gegen Frankreich würde England ermöglichen, nach dem schmerzhaften Halbfinale eine angemessene Reaktion zu zeigen und das Turnier mit einem positiven Ergebnis abzuschließen.

Mehr als nur ein Spiel – ein Charaktertest

Im Duell zwischen England und Frankreich geht es nicht nur um den dritten Platz. Es wird auch darauf ankommen, wie beide Mannschaften nach der Halbfinalniederlage reagieren und wie viel Kampfgeist sie auf dem Platz zeigen.

Tuchel hat offen zugegeben, dass die Spieler sich dieses Spiel nicht gewünscht haben. Nun wird ihre Professionalität und ihr Wille, bis zum Ende für die Ehre der Nationalmannschaft zu kämpfen, auf die Probe gestellt.

Glauben Sie, dass England den Halbfinal-Frust überwinden und gegen Frankreich gewinnen kann?