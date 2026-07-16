China hat ein Drohnen-Löschfahrzeug für Waldbrände entwickelt

·4·Welt
China hat ein Drohnen-Löschfahrzeug für Waldbrände entwickelt

In China wurde ein spezielles Löschfahrzeug vorgestellt, das neue Technologien zur Bekämpfung von Waldbränden einsetzt. Das Fahrzeug erregt Aufmerksamkeit, da es mit Drohnen ausgestattet ist, die Wasserbomben abwerfen können.

Es wird berichtet, dass das Fahrzeug in der Lage ist, 10 Drohnen gleichzeitig zu transportieren. Bei Bedarf starten die Drohnen schnell und fliegen in bergige und bewaldete Gebiete, die für herkömmliche Einsatzfahrzeuge schwer zugänglich sind, um Brände bereits im Anfangsstadium zu löschen.

Expertenbetonen, dass eine solche Technologie von großer Bedeutung ist, um Brandherde schnell zu erreichen, die Ausbreitung des Feuers auf große Flächen zu verhindern und die Sicherheit der Rettungskräfte zu gewährleisten.

Die Neuentwicklung stößt auch in den sozialen Medien auf großes Interesse und wird von vielen Nutzern als moderne und effektive Lösung zur Waldbrandbekämpfung gelobt.

Mehrere Drohnen fliegen über einen rauchbedeckten Wald.
ChinaWaldbrändeDrohnenLöschtechnikInnovation
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Charos
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