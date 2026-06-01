Harry Kane und Michael Olise: Wer hat im Rennen um den Ballon d'Or die Nase vorn?

Die beiden Bayern-Stars Harry Kane und Michael Olise zeigen in dieser Saison herausragende Leistungen und haben sich zu den Hauptanwärtern auf den Titel des besten Spielers der Welt entwickelt. Vereinslegende Thomas Müller ist der Meinung, dass, obwohl der englische Stürmer Rekorde bei der Trefferquote bricht, die "magische Finesse" seines französischen Teamkollegen bei der Ballon d'Or-Abstimmung den Ausschlag geben könnte. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit der Bild-Zeitung äußerte sich Müller zum internen Duell zwischen Kane und Olise. "Harry ist der beste Stürmer, den ich je gesehen habe, aber er ist kein Dribbelkünstler, der vier Leute stehen lässt. Beim Ballon d'Or zählt oft das 'künstlerische Element'. Auch wenn ich Kane für wichtiger für das Team halte, bekommen Spieler mit einer besonderen Magie wie Michael, die auf dem Platz 'tanzen', oft mehr Stimmen für die Auszeichnung als bester Spieler der Welt", sagte Müller.

Harry Kane ist statistisch gesehen konkurrenzlos. Der 32-jährige Stürmer erzielte 36 Tore in 31 Spielen und wurde Gewinner des Goldenen Schuhs 2025-26. In allen Wettbewerben erzielte er insgesamt 61 Tore. Obwohl Kane betont, dass er die beste Saison seiner Karriere spielt, wird es nicht einfach, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu gewinnen, bei der der ästhetische Spielstil oft das Endergebnis beeinflusst.

Andererseits ist Michael Olise zum kreativen Zentrum bei Bayern geworden. Der französische Flügelspieler bewies seine Vielseitigkeit mit 22 Toren und 31 Vorlagen in der Saison. Seine Bewegungen und Dribblings ziehen die Aufmerksamkeit von Fans und Journalisten auf sich. Vor der Preisverleihung am 26. Oktober in London hat sich der Wettbewerb zwischen den beiden Stars zugespitzt.

Neben den Erfolgen auf Vereinsebene wird die Weltmeisterschaft 2026 voraussichtlich den entscheidenden Punkt in diesem Rennen setzen. Kane und Olise werden die Hauptakteure ihrer Nationalmannschaften sein. Ein Erfolg für England oder Frankreich würde es ihnen ermöglichen, Konkurrenten wie den Barcelona-Star Lamine Yamal oder PSG-Stürmer Ousmane Dembele zu überholen.