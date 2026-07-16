Zum Mond mitgenommene UdSSR-Flagge für Rekordpreis versteigert

Eine Flagge der ehemaligen Sowjetunion, die während der historischen Apollo-11-Mission im Jahr 1969 zum Mond mitgenommen wurde, wurde bei einer prestigeträchtigen Sotheby's-Auktion für 102.400 US-Dollar versteigert.

Es wurde berichtet, dass diese Flagge als Symbol des damaligen guten Willens zwischen den USA und der UdSSR ins All befördert wurde. Einer der Aspekte, die das seltene Exponat noch wertvoller machen, ist die Tatsache, dass es das persönliche Autogramm des Apollo-11-Astronauten Buzz Aldrin trägt.

Ursprünglich hatten die Auktionsorganisatoren den Wert der Flagge auf etwa 7.000 bis 10.000 Dollar geschätzt. Doch während der Auktion stieg das Interesse unter den Sammlern, sodass der Endpreis um ein Vielfaches höher ausfiel als erwartet.

Expertenbetonen, dass seltene Gegenstände aus der Geschichte der Weltraumforschung bei Sammlern stets hoch im Kurs stehen. Aus diesem Grund erzielen solche Exponate von historischer Bedeutung bei Auktionen regelmäßig Rekordpreise.