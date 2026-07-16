Nasaf gelingt Comeback in Taschkent: Doppelpack von Abdukholiqov

Der 12. Spieltag der usbekischen Superliga begann erfolgreich für Nasaf. Trotz eines frühen Rückstands besiegten die Gäste aus Qarshi Bunyodkor mit 3:1.

Bunyodkor eröffnet den Torreigen in der fünften Minute

Das Spiel im Olimpia-Stadion in Taschkent begann glücklich für die Gastgeber. Bilol Toshmirzayev traf in der 5. Minute zur Führung für Bunyodkor.

Doch die Schützlinge von Ruziqul Berdiyev ließen sich nach dem frühen Gegentor nicht beirren. Das Team aus Qarshi erhöhte den Druck und glich zehn Minuten später aus.

Abdukholiqov wird zum Matchwinner

Bobur Abdukholiqov glich in der 15. Minute aus. In der 61. Minute der zweiten Halbzeit traf er erneut und schnürte damit seinen Doppelpack.

So drehte Nasaf das Spiel nach dem Rückstand durch Abdukholiqovs zweiten Treffer. Der Stürmer war mit seiner Präzision in den entscheidenden Momenten die Schlüsselfigur beim Comeback-Sieg seines Teams.

Zwei Tore in drei Minuten

Nasaf gab sich mit zwei Toren nicht zufrieden. In der 64. Minute erzielte Yusuf Otubanjo den dritten Treffer für die Gäste und stellte auf 3:1.

Damit entschied das Team aus Qarshi die Partie mit zwei Toren innerhalb von drei Minuten in der zweiten Halbzeit praktisch für sich.

Otubanjo wurde in der 86. Minute des Feldes verwiesen. Dennoch konnte Bunyodkor den Zwei-Tore-Rückstand in der verbleibenden Zeit nicht mehr aufholen.

Nasaf klettert auf den sechsten Tabellenplatz

Nach diesem Sieg kommt Nasaf nun auf 17 Punkte und rückt auf den 6. Platz der Tabelle vor. Vor dem 12. Spieltag hatte das Team aus Qarshi 14 Punkte auf dem Konto.

Bunyodkor bleibt mit 19 Punkten auf dem 5. Platz. Die Mannschaft aus Taschkent konnte trotz des guten Starts aufgrund von Abwehrfehlern und einer kurzen Schwächephase in der zweiten Halbzeit die Führung nicht verteidigen.

Spieldetails

Wettbewerb Usbekische Superliga, 12. Spieltag Begegnung Bunyodkor — Nasaf Ergebnis 1:3 Stadion Olimpia, Taschkent Tor für Bunyodkor Bilol Toshmirzayev, 5 Tore für Nasaf Bobur Abdukholiqov, 15 und 61; Yusuf Otubanjo, 64 Platzverweis Yusuf Otubanjo, 86

Nasaf bewies in Taschkent Charakter und feierte einen der wichtigsten Siege der Saison. Der Doppelpack von Bobur Abdukholiqov brachte das Team in der Tabelle nach oben.

Glauben Sie, dass Nasaf nach diesem Sieg wieder in den Titelkampf eingreifen kann?