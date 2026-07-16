Trump dankte dem Iran: Warum wurde die Amerikanerin freigelassen?

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Trump dankte dem Iran: Warum wurde die Amerikanerin freigelassen?

US-Präsident Donald Trump gab die Freilassung einer US-Bürgerin durch den Iran bekannt und drückte Teheran seinen Dank aus. Dies schrieb er auf seiner Truth Social-Seite.

Es handelt sich um Dina Karari, die sowohl die US-amerikanische als auch die iranische Staatsbürgerschaft besitzt. Ihr Anwalt, Jared Genser, teilte mit, dass die Frau im Dezember 2024 im Iran wegen Spionagevorwürfen festgehalten wurde.

Trump betonte, dass der Iran Karari die Ausreise gestattet habe und sie sich nun in Sicherheit befinde und bei guter Gesundheit sei.

Anwalt Genser erklärte, dass die gegen seine Mandantin erhobenen Vorwürfe haltlos seien. Er merkte an, dass ihre Freilassung das Ergebnis aktiver diplomatischer Bemühungen der Trump-Administration sei.

Berichten zufolge reiste Dina Karari in den Iran, um Verwandte zu besuchen. Zunächst wurde ihr die Ausreise untersagt, später wurde sie mehrfach verhört. Nach Luftangriffen der USA und Israels auf den Iran wurde sie zudem wegen Spionage angeklagt.

Dieser Vorfall ereignete sich zu einer Zeit, in der sich die Beziehungen zwischen Washington und Teheran erneut verschärft haben. Zuvor hatte Donald Trump den Kongress darüber informiert, dass militärische Aktionen gegen den Iran wieder aufgenommen wurden. Er erklärte zudem, dass das zwischen den beiden Ländern unterzeichnete vorläufige Abkommen seine Gültigkeit verloren habe.

Derzeit wird die Freilassung der Amerikanerin als eines der bemerkenswertesten Ereignisse in den jüngsten Beziehungen zwischen den USA und dem Iran diskutiert.

Donald TrumpIranDina KarariUSA-Iran BeziehungenDiplomatie
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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