Beehiiv-Plattform aktualisiert: Abonnenten können jetzt interagieren und KI-Unterstützung nutzen

Die weltweit bekannte Newsletter-Plattform Beehiiv hat ihre Funktionen erweitert und bietet Content-Erstellern nun neue Möglichkeiten. Die Plattform hat eine spezielle Community-Funktion für die Interaktion zwischen Abonnenten sowie einen AI Copilot-Assistenten zur Unterstützung bei der Zielgruppenverwaltung eingeführt. Diese Neuerungen sind ein wichtiger Schritt, um Beehiiv von einem einfachen E-Mail-Dienst zu einem vollwertigen Medien-Ökosystem zu entwickeln. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch ermöglicht das neue Community-Tool Autoren, Diskussionsforen direkt auf ihrer eigenen Plattform zu organisieren. Zuvor waren viele Ersteller gezwungen, Discord, Slack oder Facebook-Gruppen zu nutzen, um mit ihren Abonnenten zu kommunizieren. Beehiiv zielt nun darauf ab, diese Zielgruppe an einem Ort zu bündeln und die Kommunikation direkt auf der Plattform zu steuern.

Community- und Monetarisierungsmöglichkeiten

Über das neue System können Autoren nicht nur die Kommunikation organisieren, sondern auch kostenpflichtige Mitgliedschaftsstufen für den Zugang zu bestimmten Chatrooms einführen. Beehiiv-CEO Tyler Denk betonte, dass der Austausch innerhalb einer Zielgruppe mit gemeinsamen Interessen den Wert der Inhalte erheblich steigert. Dies ist besonders in Bereichen nützlich, die aktive Diskussionen erfordern, wie Sport, Politik oder Technologie.

Zudem hat die Plattform eine neue Methode zur Umsatzgenerierung durch Programmatic Ads eingeführt. Nutzer können nun Werbeflächen in ihren Newslettern automatisch verkaufen. Das System hilft dabei, die profitabelsten Anzeigen basierend auf Zielgruppe und Content-Performance auszuwählen. Derzeit erzielen Publisher auf der Plattform über das Werbenetzwerk monatliche Einnahmen von mehr als 1 Million Dollar.

Künstliche Intelligenz und neue Bearbeitungswerkzeuge

Der neu eingeführte AI Copilot-Assistent gibt Autoren Ratschläge zur Weiterentwicklung ihrer Publikationen basierend auf Inhalts-, Zielgruppen- und Abonnentenanalysen. Dieser intelligente Assistent kann die Performance verschiedener Newsletter und Podcasts analysieren, Entwürfe für neue Werbekampagnen erstellen und nach neuen Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung suchen.

Beehiiv arbeitet auch mit anderen großen Projekten im Bereich der künstlichen Intelligenz zusammen. Nutzer können ihre Konten mit Chatbots wie ChatGPT und Claude verbinden, um analytische Daten zu erhalten. Die Plattform arbeitet zudem an AEO (Answer Engine Optimization), wodurch sichergestellt wird, dass Informationen aus Newslettern häufiger in den Antworten von KI-Assistenten zitiert werden.

Zu den technischen Neuerungen gehört auch das neue Design des Bearbeitungsfensters. Autoren können nun den Text bearbeiten und gleichzeitig eine Vorschau (Preview) sehen. Dies hilft dabei, sofort zu verstehen, wie der Inhalt für die Leser aussehen wird. Im kommenden Quartal plant das Unternehmen zudem spezielle Schulungsprogramme für die effektive Nutzung dieser neuen Werkzeuge.