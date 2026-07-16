Sogdiana erwacht in Zomin: Ljupcho Doriev trifft erneut

Am 12. Spieltag der usbekischen Superliga sicherte sich Sogdiana drei wichtige Punkte. Die Mannschaft aus Jizzakh besiegte Khorezm in Zomin mit 2:0 und machte einen großen Schritt, um sich aus der Gefahrenzone der Tabelle zu befreien.

Eigentor bringt Sogdiana in Führung

Von den ersten Minuten an versuchten die Gastgeber, das Spiel zu kontrollieren. Die Führung fiel in der 19. Minute – laut Spielbericht beförderte Khorezm-Spieler Abbos Otakhonov den Ball ins eigene Netz.

Das frühe Tor ermöglichte es der Mannschaft von Ulugbek Bakaev, das Spiel ruhiger fortzusetzen. Khorezm konnte vor der Pause nicht ausgleichen.

Doriev erzielt sein achtes Saisontor

Fünf Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit baute Ljupcho Doriev die Führung der Gastgeber aus. Der nordmazedonische Stürmer traf in der 50. Minute zum Endstand.

Dies war Dorievs achtes Tor in der laufenden Superliga-Saison. Damit festigte der Leistungsträger von Sogdiana seine Führung in der Torschützenliste. Seine nächsten Verfolger haben derzeit jeweils sechs Tore erzielt.

Team aus Jizzakh klettert drei Plätze nach oben

Vor dem 12. Spieltag lag Sogdiana mit 9 Punkten auf dem 15. Platz. Nach dem Sieg gegen Khorezm erreichte das Team 12 Punkte und kletterte auf den 12. Tabellenplatz.

Khorezm blieb mit 13 Punkten auf dem 10. Platz. Das Team aus Urgench hat in 12 Spielen vier Niederlagen kassiert.

Spieldaten

Wettbewerb Superliga, 12. Spieltag Begegnung Sogdiana — Khorezm Ergebnis 2:0 Datum 16. Juli Ort Zomin Tore Eigentor, 19.; Ljupcho Doriev, 50. Punkte Sogdiana 12 Punkte Khorezm 13

Für Sogdiana ist dieser Sieg nicht nur ein Drei-Punkte-Gewinn, sondern auch ein wichtiger psychologischer Schub für den weiteren Saisonverlauf. Nun muss das Team von Ulugbek Bakaev konstante Ergebnisse liefern, um sich weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen.

Glauben Sie, dass Ljupcho Doriev am Ende der Saison Torschützenkönig der Superliga wird?