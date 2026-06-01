Fayzullayev: „Die Fans in Kanada haben uns überrascht“

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Fayzullayev: „Die Fans in Kanada haben uns überrascht“

Abbosbek Fayzullayev, Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft, äußerte sich herzlich über die Fans, die das Team in Kanada so warm empfangen haben. Seinen Worten zufolge war diese Unterstützung für die Mannschaft unerwartet, aber sehr erfreulich.

„Wir freuen uns sehr, dass wir vor der Weltmeisterschaft in Kanada so empfangen wurden. Um ehrlich zu sein, hatten wir nicht erwartet, dass so viele Fans kommen würden. Das ist natürlich eine sehr schöne Situation“, sagte Fayzullayev.

Der Fußballer betonte, dass das Vertrauen und die Unterstützung der Fans der Mannschaft zusätzliche Kraft geben. Er fügte hinzu, dass sie versuchen werden, die Fans in den kommenden Spielen glücklich zu machen.

„Vor der Weltmeisterschaft werden wir, so Gott will, unsere Fans bei unserem Spiel in Kanada glücklich machen“, schloss er.

Zur Information: Unsere Auswahl unter der Leitung von Fabio Cannavaro bestreitet am 2. Juni ein Freundschaftsspiel auswärts gegen die kanadische Nationalmannschaft.

Das Spiel gegen Kanada findet im Commonwealth Stadium in Edmonton statt. Der Anpfiff erfolgt um 06:00 Uhr Taschkenter Zeit. Trotz der frühen Uhrzeit wird jedes Spiel unserer Nationalmannschaft derzeit in unserem Land mit großer Spannung erwartet.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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