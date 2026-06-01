Australiens endgültiger Kader für die FIFA WM 2026 bekannt gegeben

Die Vorfreude auf das nächste Fußballfest, die FIFA Weltmeisterschaft 2026, wächst auf den europäischen und weltweiten Spielfeldern. Die Teilnehmer haben begonnen, ihre Waffen für die bevorstehenden intensiven Duelle zu schärfen. Insbesondere Tony Popovic, Cheftrainer der „Socceroos“ – der australischen Nationalmannschaft, die den asiatischen Kontinent mit ihrem einzigartigen Kampfstil vertritt – hat offiziell die endgültige Liste der Top-Spieler bekannt gegeben, die zum Turnier reisen.

Dieser Kader ist gespickt mit Stars, die auf den Plätzen in England, Italien, den Niederlanden und Amerika gestählt wurden, und ist bereit, dieses Jahr eine echte Show zu bieten! Bleiben Sie auf unserer Seite, während wir Ihnen die erfahrenen Anführer, jungen Talente und die Details der sehr interessanten und kompromisslosen Gruppe Australiens vorstellen!

Eine Mischung aus Erfahrung und Jugend: Die Hauptstärke der „Socceroos“

Cheftrainer Tony Popovic hat bei der Auswahl des Kaders für dieses verantwortungsvolle Turnier versucht, große Erfahrung mit jugendlichem Elan zu verbinden. Das Rückgrat des Teams bilden der langjährige Torhüter und Anführer Mat Ryan (Levante), der Abwehrchef Harry Souttar (Leicester) sowie Stars wie Jackson Irvine (St. Pauli) und der erfahrene Mathew Leckie (Melbourne City), die durch ihr intelligentes Spiel im Mittelfeld herausstechen.

Zudem sind vielversprechende Youngster wie Nestori Irankunda vom englischen Klub Watford und Cristian Volpato vom italienischen Klub Sassuolo entschlossen, bei der diesjährigen Weltmeisterschaft ein Zeichen zu setzen.

Ein ernster Test jenseits des Ozeans: Nach der Auslosung wurde die australische Nationalmannschaft in eine sehr attraktive und wettbewerbsintensive Gruppe gelost. Um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, werden die „Socceroos“ auf dem Platz gegen einen der Gastgeber des Turniers, die stolzen USA, die temperamentvolle Türkei , die ihren Status in Europa gefestigt hat, sowie das widerstandsfähige südamerikanische Team, das für Überraschungen gut ist, Paraguay , antreten.

Vollständiger und offizieller Kader der australischen Nationalmannschaft für die WM 2026

Den vollständigen Kader der australischen Nationalmannschaft, die mit dem Ziel antritt, die Weltmeisterschaft zu erobern und ihre Fans zu begeistern, können Sie in der folgenden speziellen Tabelle im Detail einsehen:

Positionen Spieler und ihre jeweiligen Vereine Torhüter Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers), Mat Ryan (Levante). Verteidiger Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Kayne Troyun (New York City), Harry Souttar (Leicester). Mittelfeldspieler Jacob Italiano (GAK), Cameron Devlin (Hearts), Ajdin Hrustic (Heracles), Jackson Irvine (St. Pauli), Connor Metcalfe (St. Pauli), Aiden O'Neill (New York City), Paul Okon-Engstler (Sydney), Cristian Volpato (Sassuolo), Nestori Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Castellón). Stürmer Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Mohamed Toure (Norwich), Tete Yengi (Machida Zelvia).

Wie der Kader zeigt, wird Australien dieses Jahr für jeden Gegner ein sehr unangenehmes und ernstes Hindernis sein. Körperlich stark und schnell, wird dieses Team zweifellos für echte Spannung in der Gruppe sorgen.

Wir wünschen diesen widerstandsfähigen Vertretern des asiatischen Kontinents und allen Teilnehmern viel Glück bei diesem großartigen Fußballfest. Verfolgen Sie mit uns die heißesten, aufregendsten und erfreulichsten Nachrichten aus der Welt des Fußballs, liebe Fans!