Gary Lineker schließt Arsenal aus der Liste der attraktivsten Teams Europas aus

Der berühmte ehemalige Fußballer und Experte Gary Lineker äußerte sich nach der Niederlage im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain über den Stellenwert von Arsenal im europäischen Fußball. Obwohl das Team von Mikel Arteta den Titel in der Premier League gewonnen hat, glaubt Lineker, dass die „Gunners“ in Bezug auf rein ästhetischen Fußball immer noch hinter drei kontinentalen Giganten zurückliegen. Dies berichtet Goal.com .

In einem dramatischen Finale in Budapest ging Arsenal durch ein Tor von Kai Havertz in Führung. Ein verwandelter Elfmeter von Ousmane Dembele und ein nervenaufreibendes Elfmeterschießen führten jedoch zur Niederlage des Londoner Klubs. Im Podcast „The Rest is Football“ betonte Lineker, dass PSG den Sieg aufgrund seines offensiven Stils mehr verdient habe.

„Es ist offensichtlich schmerzhaft für Arsenal, aber ich denke, die beste Mannschaft des Turniers hat gewonnen. Als neutraler Fan kann ich sagen, dass Arsenal gezwungen war, so defensiv zu spielen, um PSG zu schlagen, aber am Ende hat der Fußball gewonnen“, sagte der legendäre Stürmer.

Lineker lobte nicht nur den Pariser Klub, sondern nannte drei Vereine, die derzeit attraktiveren Fußball spielen als Artetas Team. Seiner Meinung nach ist Arsenals defensive Stabilität zwar lobenswert, aber sie gehören noch nicht zu den kreativen Teams, die „schönen Fußball“ spielen.

„Fußball ist ein Spektakel. Wir wollen immer positive, kreative Teams mit den besten Spielern sehen. Ich denke, Paris Saint-Germain, Bayern und Barcelona haben in dieser Saison genau so gespielt. Arsenal ist defensiv sehr diszipliniert, aber im Hinblick darauf, wie Fußball gespielt werden sollte, hat das beste Team gewonnen“, schloss Lineker.