Warum möchte Lionel Messi an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen?

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Warum möchte Lionel Messi an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen?

Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni hat Lionel Messi trotz dessen noch nicht vollständiger körperlicher Fitness in den Kader für die WM-Qualifikation 2026 berufen. Diese Entscheidung war zu erwarten, da eine Teilnahme Messis bei der Titelverteidigung der Albiceleste als nahezu sicher gilt. Für die 38-jährige Legende, die derzeit bei Inter Miami mit leichten Problemen an der linken Oberschenkelmuskulatur zu kämpfen hat, ist dies zur Routine geworden. Dies berichtet Goal.com .

Die meisten Spieler haben in diesem Alter ihre Karriere bereits beendet. Messi hingegen hat nach dem Sieg in Katar alle Gipfel der Fußballwelt erklommen, seinen Status als "Greatest of All Time" (GOAT) gefestigt und alle Debatten beendet. Daher fragen sich viele, was sein Ziel bei der Teilnahme an einer sechsten Weltmeisterschaft ist.

Die meisten Fußballer haben nicht die Möglichkeit zu wählen, wann sie ihre Karriere beenden – dies entscheiden entweder der Trainer oder Verletzungen. Messi hatte nach dem Gewinn des Weltpokals die Chance, auf dem Höhepunkt abzutreten. Sein Kindheitstraum war es, sein Land wie Diego Maradona zum Sieg zu führen, was ihm beim Turnier in Katar 2022 gelang.

Aktuell ist Messi mit seinem Status so im Reinen, dass er das Gefühl hat, auf dem Platz nichts mehr zu verlieren zu haben. Vielleicht möchte er einfach weiterhin den Fußball genießen und dem argentinischen Volk erneut Freude bereiten. Seine Teilnahme am Turnier 2026 ist nicht nur ein Rekord, sondern ein Beispiel für die unendliche Liebe einer lebenden Legende zum Spiel.

Lionel MessiArgentinaWeltmeisterschaftFußballInter Miami
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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